El PP sólo hablará de "genocidio" en Gaza si lo estipula la Corte Penal Internacional

Ni la ONU, ni la creciente presión política en España u otros países europeos, el Partido Popular se mantiene firme en su posicionamiento y sólo hablará de "genocidio" en Gaza si así lo estipula la Corte Penal Internacional. Lo ha recalcado este martes la portavoz parlamentaria de la formación, Ester Muñoz, que ha asegurado que a las Naciones Unidas "no le compete" calificar lo que ocurre en la Franja.

"No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional", ha subrayado en una rueda de prensa en la que ha acusado a Pedro Sánchez de "tacticismo" político con el conflicto palestino-israelí, para tapar sus problemas domésticos.

Sobre lo ocurrido en La Vuelta ciclista a España, con un boicot permanente que terminó por fagocitar la última etapa el pasado domingo tras unos disturbios que se saldaron con dos detenciones, la portavoz popular ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia ante el Pleno de hasta tres ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Deportes, Pilar Alegría.

En su declaración, ha subrayado: "Vamos a exigir explicaciones por lo ocurrido. Sánchez no es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado". Una tesis que sostiene el PP en las últimas semanas. "¿Por qué el Gobierno saca ahora este tema, cuando hace unos meses la Volta se desarrolló en Cataluña con los mismos equipos y no decía nada? Porque ahora hay que tapar mucho", ha incidido Muñoz.

"Hipocresía por los cuatro costados"

Para Génova, todos los movimientos del presidente del Gobierno con relación a Gaza van en una misma dirección: desviar el foco de atención de la agenda judicial que salpica a su gabinete y a su entorno. "Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes y ha encontrado un tema que le puede servir unas semanas o unos meses para tapar todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo".

En esa línea, la portavoz parlamentaria también ha censurado la decisión de RTVE de cancelar la presencia de España en Eurovisión si Israel participa en el próximo certamen. De forma retórica se ha preguntado si el Gobierno va a ser "igual de contundente" con la participación de la Selección en el caso de que Israel participe en el Mundial de fútbol. "Destila hipocresía por los cuatro costados", ha zanjado.