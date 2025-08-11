El PP se suma al relato de Vox y también acusa al Gobierno de buscar confrontar con la impugnación de Jumilla

El vicesecretario general del Partido Popular, Juan Bravo, se ha sumado al discurso de Vox sobre la decisión de impugnar el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en Jumilla (Murcia) para prohibir actos de la comunidad musulmana en los espacios públicos del municipio.

En este sentido, Bravo ha expresado que cree que el Gobierno solo busca, como Vox, seguir incrementando "la confrontación y los muros"; todo ello mientras ha asegurado que su partido defiende la libertad de culto y que la norma aprobada "no veta absolutamente nada".

Durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana desde la sede nacional del Partido Popular, el diputado ha respondido así a las acusaciones del PSOE de "institucionalizar la islamofobia y el racismo" con tal de llegar al Gobierno, refiriéndose a la moción de Jumilla promovida por el partido de Santiago Abascal y enmendada por el PP, que prohíbe actos religiosos en instalaciones deportivas que antes sí había utilizado la comunidad islámica.

Según el dirigente popular, la moción "no tiene efectos jurídicos, como han señalado los letrados", con lo que "es evidente" que el Ejecutivo lo que busca es "simplemente hacer ruido para sacar un beneficio", insistiendo en que hay dos partidos (PSOE y Vox) que lo que quieren es "poner esos muros más altos" y polarizar al conjunto de los españoles: "A nosotros ahí no nos van a encontrar nunca".

Para el vicesecretario popular, algunos puede que fuercen esa confrontación "por ganar un espacio que no tienen", en alusión a Vox, y "otros [en alusión a los socialistas] para que se deje de hablar de la corrupción del señor Cerdán o de que si se financia o no el PSOE".

Por su parte, sobre la posibilidad de que el PP acuerde iniciativas similares a la de Jumilla en otros municipios o comunidades gobernadas por ellos, ha asegurado que su formación ya ha demostrado que vota no en todo aquello que pretende romper la convivencia: "Repito, nosotros no vamos a estar en nada que sea un muro, vamos a estar en todo aquello que genera puentes".

No obstante, Juan Bravo no ha querido opinar sobre las críticas que ha hecho la Conferencia Episcopal a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla y se ha limitado a manifestar su respeto por todas las opiniones. Ello mientras tampoco cree que merezca un "mayor análisis" los ataques de Abascal a la jerarquía eclesiástica por su posicionamiento en el municipio murciano.

El Gobierno impugna el acuerdo entre PP y Vox en Jumilla

El Gobierno de España ha presentado esta mañana un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Así, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan". Además, este entiende que "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.