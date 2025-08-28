Suma y sugue: el Estado Islámico informa en su publicación oficial del asesinato de 11 cristianos en el Congo

Semana a semana, el Estado Islámico (Daesh, Isis) aprovecha la publicación de su panfleto An Naba para informar del asesinato de fieles cristianos, en este caso de 11 en el Congo. El pasado domingo, el Papa León XIV hizo un llamamiento para que terminen estas masacres, con una referencia explícita a lo que ocurre en Mozambique. No se ha escuchado por parte de ningún gobierno occidental un mensaje que se hiciera eco de las palabras del Pontífice, por lo que cade deducir que se las habrán tomado a beneficio de inventario.

Precisamente, los yihadistas se han jactado en no pocas ocasiones de la falta de respuesta occidental a su estrategia de genocidio, lo que interpretan, es lamentable, pero es así, como un gesto de cobardía. Mientras, siguen con lo suyo y, en ocasiones, dejan vivo a algún creyente a cambio de que se someta al pago de un "impuesto religioso" (yizia).

En el mismo boletín informan de ataques a tropas de Putlandia y de Burkima Faso, con una gran fotografía de uno de estos atentados.