Sumar, ante el drama del fuego, se manifiesta contra las políticas forestales del PP

Sumar acudirá este jueves a las concentraciones convocadas por la plataforma Por un Monte Galego con Futuro que tendrán lugar en casi una treintena localidades de Galicia para protestar contra la gestión de los incendios realizada por la Xunta que preside el popular Alfonso Rueda.

El secretario general del Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, será el encargado de expresar el apoyo de su partido a la organización porque "es hora de apagar los incendios y es hora de colaboración entre administraciones, pero también es hora de pedir liderazgo político en la coordinación de la crisis y mucha transparencia".

"Parece que el Gobierno estatal está poniendo a disposición de las comunidades autónomas todo el material necesario para las tareas de extinción y ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, por lo que pedimos a Rueda que no haga como Mañueco, que paralizó los recursos del Gobierno mientras pedía más", aseveró en declaraciones recogidas por su formación.

"Ya habrá tiempo para exigir responsabilidades políticas. Ahora no es el momento. Pero tenemos que dejar algo claro: los incendios se apagan con dinero, con prevención, con coordinación y asumiendo que no se pueden apagar yendo de la mano con los negacionistas del cambio climático", añadió.

Por último, López celebró que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a declarar las zonas afectadas como zonas catastróficas, "con todo lo que ello conlleva".