Sumar vuelve a contradecir a Moncloa y pide que España proteja a la Flotilla si entra en la zona de exclusión de Israel

Sumar se ha vuelto a salir del carril marcado por la Moncloa con respecto a Palestina. El movimiento liderado por Yolanda Díaz ha emitido un comunicado en el que anima a la Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza a terminar su trabajo, si así lo desean sus tripulantes, y pide que el buque de la Armada española les proteja si deciden seguir.

La Flotilla llegó esta madrugada al límite de la zona de exclusión dictada por Israel y esta mañana ha entrado en la zona de exclusión. Ayer por la noche, Moncloa contactó con las embarcaciones explicando que el buque de salvamento marítimo se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate, pero que el buque no podrá entrar en la zona de exclusión, "ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".

En un comunicado, Moncloa también explicaba que el Gobierno "recomienda encarecidamente" a la Flotilla que no se adentrara en la zona de exclusión. "La misión de la Flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tienen que estar po encima", añadía el Gobierno.

Ahora, la otra ala del Gobierno, la de Sumar, ha emitido otro comunicado en una dirección radicalmente opuesta. "La Flotilla de la Libertad está cumpliendo la legalidad internacional y debe poder terminar su misión humanitaria", aseguran. "Cualquier intento de evitar que la Flotilla desarrolle su labor humanitaria es cometer una grave ilegalidad contraria al derecho internacional", añaden.

"La responsabilidad del Gobierno de España no es pedirles que se retiren, es protegerles si deciden seguir. El Gobierno tiene la obligación de defender la legalidad internacional y de proteger y dar cobertura a la Flotilla", piden desde Sumar.

Se trata de la segunda contradicción entre ambos socios en menos de 24 horas, después de que ayer los cinco ministros de Sumar enviaran un comunicado conjunto rechazando el plan de Donald Trump para Gaza, justo después de que Pedro Sánchez lo aplaudiese.