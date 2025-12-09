El Supremo contrasta la "prudencia" de los periodistas con la "precipitación" de García Ortiz

El Tribunal Supremo destaca en la sentencia del fiscal general del Estado la "prudencia profesional" con la que actuaron los periodistas al "no difundir el contenido literal" del correo electrónico en que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso planteaba un pacto de conformidad a la Fiscalía Provincial de Madrid. "Ya fuera por respeto a la indicaciones recibidas de su fuente o por la planificación secuencial de la información de la ya disponían".

La Sala señala el "acusado contraste" de esta actuación de los profesiones de la información respecto a la "precipitación" con la que actúo Álvaro García Ortiz, dado que "no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado (el de Alberto González Amador) y Fiscalía (concretamente, el fiscal de delitos económicos Julián Salto).

La mayoría de magistrados resuelven que "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló" en la Fiscalía General del Estado y que el propio García Ortiz "tuvo una participación directa para hacer llegar" a un periodista de la Cadena Ser "el correo del 2 de febrero", del que aparecieron literales antes de la medianoche del 14 de marzo de 2024.

Para el alto tribunal este hecho probado en ningún caso se ve afectado porque "otros periodistas hayan afirmado haber tenido a su disposición, por fuentes ajenas" al aún fiscal general, el primer mail que el abogado del novio de la presidenta madrileño envío por el caso de fraude fiscal al Ministerio Público planteando un pacto.

En definitiva, la Sala Segunda "no cuestiona la veracidad de sus afirmaciones" en sede judicial y califica su testimonio de "esclarecedor". Además, en el fallo los magistrados aprovechan para dejar constancia de que "son conscientes del difícil equilibrio al que se somete a un testigo", cuando es periodista, al verse "amparado en el derecho al secreto profesional cuando responde a preguntas de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos".

Su testimonio en el plenario "ha sido valorado con la firme convicción de que, en ningún caso, sus respuestas se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho".