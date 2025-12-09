El Supremo estrecha el cerco a Cerdán por sus reuniones sobre las adjudicaciones de Acciona

La presencia de Santos Cerdán en las reuniones relativas a las adjudicaciones de Acciona complica su futuro procesal dentro del caso Koldo. Las sospechas de los investigadores acerca de que medió en estos pelotazos a cambio de participar en el reparto de comisiones se acrecentó tras la comparecencia en sede judicial la semana del que fuera director de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini.

Tanto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se interesaron especialmente por sus citas con Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, en algunas de las cuáles también estuvo presente el exdirigente socialista. Pelegrini -que fue despedido coincidiendo con el estallido de esta línea del caso Koldo- respondió que se vio con Cerdán porque "quería conocer la opinión de diferentes partidos políticos" sobre las inversiones. "Podían tener una contestación social que también nos preocupaba a nosotros", razonó.

Sin embargo, preguntado expresamente por qué consideraba "más relevante" la opinión de Cerdán que la de cualquier otro interlocutor de Navarra (dado que solo figuran encuentros de este tipo con él), este respondió que también había buscado otras opiniones, sin dar más detalles al respecto. Igualmente, llamó la atención del fiscal jefe Anticorrupción el hecho de que conociera antes a Santos Cerdán que a Alonso. Según dijo, coincidieron en un acto público en 2014, mismo año en que Pedro Sánchez ganó sus primeras primarias en el PSOE y Cerdán se convirtió en diputado en el Parlamento navarro.

Los encuentros con Cerdán

Las sospechas de los investigadores se reforzaron a raíz de uno de los últimos informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso, en el que se apunta al reparto de comisiones del 2% por adjudicación de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que Cerdán participó de estos beneficios mediante Servinabar 2.0000 S.L, empresa titulada por Antxon Alonso pero de la que sería titular al 45%. La firma canalizó durante todo el tiempo investigado poco más de 6,7 millones de euros procedentes de Acciona.

El Supremo prohíbe salir del país a dos excargos de Acciona por los presuntos amaños de obra del 'caso Koldo' Europa Press

En su interrogatorio del pasado 3 de diciembre, Pelegrini descartó irregularidades y defendió los acuerdos del gigante de la construcción con esta pequeña firma que se creó el mismo año del primer pelotazo. De hecho, uno de los aspectos que más destaca la Guardia Civil es que se firmó el acuerdo marco de colaboración el 16 de septiembre de 2025 y se justificó en la buena implantación que gozaba Servinabar en Navarra, pese a que se acababa de constituir hacía tan solo 12 días.

La UCO expuso al respecto que no resultaba "baladí" la estrecha vinculación de esta pequeña empresa con Santos Cerdán, recordando además que en aquel momento formaba parte del Parlamento navarro. Preguntado por este asunto concreto, Pelegrini se limitó a contestar que el valor de contratar a Servinabar radicó en Antxon Alonso. "Aportaba el conocimiento del contexto empresarial y social por Navarra. Se movía bien en esa comunidad", dijo según informan a LA RAZÓN fuentes presentes en el interrogatorio.

"¿Te viene bien si podemos cenar con Santos?"

Al hilo, explicó que Acciona no podría haber concurrido a estas adjudicaciones en Navarra de no ser por su unión con Servinabar. Puso como ejemplo "Miga Muga", el primer gran proyecto común de las dos firmas, promovido por la empresa Geoalcali y relativo a la extracción de potasa de una mina situada en Navarra. El que fuera responsable de Construcción para España, Portugal y África de Acciona dijo que en aquel momento el volumen de contratación de la compañía oscilaba entre los 500 y los 600 millones de euros y que ese proyecto por sí mismo ya estaba en esas cifras. "Era un oasis en el desierto que había en el mercado español", expuso.

Sin embargo, sus alegatos no convencieron ni al magistrado Puente ni al fiscal jefe Anticorrupción, que entienden que había un concierto con Cerdán quien, a cambio de su influencia, percibió parte del 2% de las comisiones que se abonaron a Servinabar. Los investigadores se basan no solo en los audios incautados en el domicilio de Koldo García en los que se habla de un presunto reparto de mordidas por estas adjudicaciones, sino también en los mensajes interceptados a la trama.

Al respecto, la UCO expone que "existen indicios" de que Alonso, Pelegrini y Cerdán se reunieron "en alguna ocasión" en los años en los que operó la presunta organización criminal. Así, destaca un mensaje del primero de ellos al exalto cargo de Acciona en mayo de 2017, en el que le preguntó si le parecía bien "cenar con Santos en Madrid", a lo que este respondió accedió.

Indicios reforzados contra Cerdán

La cena se produjo el 23 de mayo de 2017 en un restaurante ubicado en el madrileño barrio Salamanca. Llama la atención que tan solo seis días después, el 29 de mayo, se firmó un contrato entre Acciona Construcción y Servinabar relativo a la redacción del plan de seguridad en material de seguridad laboral para el proyecto Mina Muga por 2,8 millones de euros. Del mismo modo, también consta otra cita entre los tres investigados, el 12 de junio de 2019, en el centro de Madrid.

Preguntado por ello, Pelegrini dijo que ese día había quedado con Alonso y que "no sabía" que iba a acudir Cerdán. Según explicó, Alonso les quería enseñar un piso que estaba viendo en Madrid. Una vez allí realizó fotografías desde su terminal que obran en el último informe de la UCO aportado al Tribunal Supremo. El oficio refuerza los indicios contra Cerdán por su presunto papel de mediador. Y Pelegrini, lejos de solventar las dudas sobre estos encuentros, constató las sospechas de los investigadores al decir que las sospechas reuniones únicamente respondían a su intención por conocer su opinión de los proyectos en su condición de político.