El Supremo rechaza la petición de Alvise para que se le incluya en el 'caso Koldo' como "víctima"

El juez instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), Alvise Pérez, para que se le incluya en la causa de la presunta trama en calidad de "víctima".

En el documento, el magistrado ha explicado que Alvise pretendía ser "víctima" en este procedimiento porque, según informaciones periodísticas, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, habrían usado parte del dinero obtenido de sus presuntas ilegalidades para emprender acciones legales en su contra.

No obstante, precisamente por haberse fundamentado en informaciones periodísticas, el magistrado Puente ha rechazado la petición del polémico eurodiputado, pues "el sustrato fáctico sobre el que descansa no tiene otro fundamento que el de una información periodística".

Además, el propio juez argumenta también que el perjuicio que invoca el eurodiputado "no tendría su causa directa en la comisión de los delitos que se investigan, sino en el ejercicio de una serie de acciones judiciales cuyos gastos se habrían afrontado con una parte del producto obtenido de aquellos".

Cuatro causas abiertas con la Justicia del adalid antisistema

Cabe recordar que Alvise tiene cuatro causas abiertas en el Supremo por diferentes asuntos. La última de ellas fue el pasado mes de octubre, cuando el Tribunal Supremo le abrió una nueva causa por delitos revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que se presentaron con él por 'Se Acabó la Fiesta'.

Sin embargo no es la única causa pendiente, pues el eurodiputado tiene otras tres causas abiertas, entre las que se encuentra la presunta financiación ilegal de su candidatura a las europeas gracias a 100.000 euros en efectivo donados por 'CryptoSpain'.

Además, también se le investiga por difundir en 2021 una prueba PCR falsa del por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, -lo que podría constituir delitos de falsedad e injurias-, así como por difundir varios mensajes a través de su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert que habrían llevado a insultos, amenazas, hostigamiento hacia la fiscal.