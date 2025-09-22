El PP tacha el escándalo de las pulseras de "chapuza intolerable" y exige la dimisión de Redondo: "Debería sentir vergüenza"

El Partido Popular ha subido el tono contra la inacción del Gobierno ante los avisos de los órganos judiciales y del Defensor del Pueblo de los fallos en sistema de pulseras para proteger a las víctimas de violencias de género y ha reclamado la dimisión, o en su defecto el despido, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que la responsable de la cartera no haya especificado el número de mujeres afectadas.

Desde las filas populares, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha definido la actuación del Gobierno como una "chapuza intolerable" que la responsable de Igualdad "como mujer y como servidora pública debería sentir vergüenza", ya que ha fallado en su cometido de proteger a las víctimas de los abusos "en el momento que más la necesitaban". Ante el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York, Ezcurra, ha sentenciado que es un asunto que le compete de manera directa y del que es un responsable directo.

"No nos vale que el Gobierno diga que es un fallo puntual, no nos vale que ahora la vicepresidenta Díaz diga que hay que hacer una pequeña investigación. Exigimos que se depuren todas las responsabilidades y se pongan soluciones de seguridad inmediatamente", demanda la representante popular.

"Una vergüenza permanente"

En una entrevista a primera hora de la mañana, antes del anuncio de la ministra de Igualdad sobre la llegada de nuevos contratos para erradicar los fallos de las pulseras, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha señalado que es "una vergüenza permanente" los escándalos que se han producido en el Ministerio de Igualdad desde la llegada del presidente del Gobierno a la Moncloa. De la misma manera ha denunciado que las campañas publicitarias "no sirven para nada", ante el aumento de las agresiones sexuales en España.

El desdén de la ministra de Igualdad, que ha señalado que solamente afecta a 46 mujeres, es decir el 1% de las víctimas del programa, ha obligado al representante popular a preguntar si el número no es suficiente para cambiar el sistema utilizado y promovido desde la cartera de Igualdad.

A la espera de que los barones y los presidentes autonómicos del Partido Popular se reúnan este fin de semana en Murcia, se ha recordado que el Senado será testigo de una sesión monográfica sobre las pulseras de Igualdad con los consejeros del PP, a la que están invitados los senadores socialistas.