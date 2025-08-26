Tellado tilda a la directora de Protección Civil de ser "una hoolingan" del PSOE y de no haber tomado decisiones técnicas

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha aumentado la presión sobre la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, calificándola de ser "una hooligan" al servicio del PSOE, continuando con la línea de descalificativos iniciada hace unos días por el dirigente popular Elías Bendodo, que se refirió a ella como "una pirómana más".

Así se ha referido el exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en la que ha lamentado que Barcones no haya tomado decisiones sobre los incendios en base a cuestiones técnicas.

"No puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya un 'hooligan' del PSOE que en vez de atender a la ciudadanía esté haciendo política en favor de los intereses del PSOE", ha argumentado el secretario general del PP.

Además, el popular ha defendido el calificativo de Bendodo ["una pirómana más"] hacia Barcones, asegurando que "fue una expresión gráfica de alguien que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que respondía a intereses partidistas".

Al mismo tiempo, Tellado ha defendido las labores de prevención y extinción de incendios llevadas a cabo por las diferentes Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular -sobre las que recaen las competencias en esta cuestión-, de las que ha asegurado que "las plantillas de Bomberos Forestales son amplias", pese a las demandas del colectivo que aseguran lo contrario.

Explicaciones sobre el "desproporcionado" dispositivo de seguridad de Sánchez

Hace unos días, LA RAZÓN publicaba en exclusiva unas imágenes del dispositivo de seguridad que acompañaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia durante sus vacaciones en la residencia de La Mareta (Lanzarote).

Estas imágenes han causado revuelo, y el Partido Popular ha pedido explicaciones sobre ello en el Congreso de los Diputados, pues lo consideran "un dispositivo desproporcionado" que, según Miguel Tellado, se debe a la "melomanía del presidente, que está encantado de sentirse rodeado de todo ese dispositivo", además del "nivel de aislamiento en el que vive", porque "no puede salir a la calle".

"No cuestionamos el uso de la residencia, lo que ponemos en cuestión es el dispendio de medios que se ha realizado [...] Si Sánchez hubiese querido una escolta directa, la hubiese tenido. Pero si ha tenido una escolta de cerca de 100 personas es porque ha querido", ha aseverado Tellado, que lo justifica asegurando que el dispositivo ha sido diseñado por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.