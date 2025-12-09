Tezanos dice que el CIS "siempre ha dado en el clavo", pero los datos demuestran lo contrario

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha comparecido este martes en la comisión del Senado que investiga su labor al frente del organismo público. Lejos de cualquier tipo de autocrítica, ha defendido su trabajo, ha dicho que es independiente, y ha asegurado que los barómetros que el centro publica de manera mensual son rigurosos. Ha llegado a decir que "siempre hemos dado en el clavo", algo que no es cierto.

Aunque no ha negado su afinidad con el PSOE -nunca lo hace-, Tezanos ha explicado que se circunscribe sólo a sus creencias ideológicas, pero que no interfiere en su trabajo. "La independencia no es una independencia de la mente, sino una independencia jurídica", ha dicho, y ha afirmado: "Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos".

"Le puedo asegurar que nunca he mentido, ni he presentado un cálculo inexacto. Hemos hecho un modelo de estimación que está dando muy buenos resultados objetivamente y siempre nos hemos atenido a los datos que salen", ha añadido. Cuando le han preguntado sobre los errores que arroja el modelo de estimación, él no considera que estos existan y que dicha afirmación se trata de "una opinión de los sociólogos del PP". Ahí es cuando ha dicho lo de que ellos siempre han dado en el clavo.

Se trata de una afirmación un tanto discutible, por varias razones. La estimación de voto de la que habla es la responsable de que el CIS de como hipotético vencedor de unas elecciones al PSOE. En su último barómetro, el organismo de Tezanos estimaba que Pedro Sánchez ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, frente al 22,4% del PP. El suyo es el único sondeo de todos que no da vencedor al PP y se trata de una realidad que ni siquiera el Gobierno se atreve a defender. El propio Sánchez llegó admitir que no convocaba elecciones porque ganaría la derecha.

Pero podría ser que el resto de encuestadoras estuvieran equivocadas y sólo el CIS esté siendo capaz de percibir la realidad social. No hay forma de saberlo hasta que se celebren elecciones. Sin embargo, se han realizado diversos estudios sobre las elecciones pasadas y las estimaciones del CIS y esos errores sí existen, además de que hay patrones de conducta muy claros.

En artículos publicados tanto en El País como en El Español se han analizado todas las elecciones celebradas desde que Tezanos llegó al frente del CIS y, de las 42 elecciones que se han celebrado, el organismo ha sobrestimado a la izquierda en 41 de ellas y ha subestimado al PP en 40. Muestra un claro sesgo a favor de la izquierda y en contra de la derecha, fácilmente comprobable.

Sin embargo, Tezanos no asume esa realidad. Cuando le han preguntado este martes sobre por qué siembre gana el PSOE en los barómetros del CIS, ha dicho que "porque hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno". Otra afirmación que no se corresponde con la realidad, ya que Sánchez está en el Gobierno a pesar de que el suyo no fue el partido más votado el 23-J, lo fue el PP. "Dicen que falseo los datos y luego gana el PSOE", ha insistido.

Para Tezanos, que haya gente diciendo que el CIS está cometiendo errores es "un mecanismo psicológico". "Si un partido pierde porque está en una línea que algunos pensamos que es equivocada y no sintoniza con los sectores amplios de las clases medias moderadas de este país, tiene que echarle la culpa a alguien y me ha tocado que me echen a mí la culpa", ha asegurado.