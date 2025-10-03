Todos los españoles detenidos por Israel: dos etarras, la exalcaldesa de Barcelona y varios periodistas

La interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de la Armada israelí ha derivado en la detención de al menos 40 ciudadanos españoles. El grupo es heterogéneo: incluye a figuras políticas de primer nivel, periodistas, sindicalistas, artistas, activistas sociales e incluso dos antiguos miembros de ETA.

La operación tuvo lugar en aguas internacionales, a unas 80 millas de la costa de Gaza, cuando los barcos se dirigían con ayuda humanitaria hacia la Franja. Israel argumenta que los navíos violaban un "bloqueo naval legal" en una "zona de combate activo".

El Ministerio de Exteriores español insiste en que ninguno de los arrestados debe ser procesado penalmente y trabaja para que todos sean repatriados. Pese a que el ministro José Manuel Albares confirmase ayer que un total de 65 españoles formarían parte de la misión humanitaria de la Flotilla, por el momento se conoce el nombre de 34 de ellos.

Una lista diversa de detenidos españoles

Ada Colau Ballano: Exalcaldesa de Barcelona y activista en vivienda y derechos sociales.

Simón Francisco Vidal Ferrandis: Colaborador en rescates marítimos y movimientos feministas y antirracistas.

Juan Bordera Romá: Exdiputado valenciano, periodista y guionista.

Luay Al Basha: Periodista y cineasta, documentaba la travesía.

Cèlia Velez: Maestra e ingeniera química, con experiencia en misiones humanitarias.

Manuel García Morales ('Manolo Teniente'): Escritor y cronista social.

Sofía Bucho Lahuerta: Psicopedagoga y voluntaria en proyectos solidarios.

Serigne Mbaye Diouf: Exdiputado de Unidas Podemos y secretario de antirracismo.

Laia Rosell Sancho: Activista social y defensora de energías sostenibles.

Gulcin Bekar Basaran: Fotógrafa y documentalista.

Adrià Plazas Vidal: Físico y activista catalán.

Ana María Alcalde Callejas: Influencer conocida en redes como 'Barbie Gaza'.

Ariadna Masmitjà Marín: Directora de Acció Cinema, activista cultural y guitarrista.

Francisco Rodríguez Martínez ('Curro'): Activista que plantea el conflicto como una guerra psicológica.

Rafael Borrego Peña: Abogado especializado en extranjería y derecho laboral.

Ana María Martín López ('Naé'): Docente residente en Granada.

Carlos de Barrón: Periodista de El País, antes en la Cadena SER.

Alicia Amparo Armesto Núñez: Fotoperiodista y dirigente sindical del Sindicato de Periodistas de Madrid.

Alejandra Martínez Velasco: Jurista, politóloga y asesora parlamentaria en Podemos.

Carles Lleó Paulo Noguera: Navegante profesional con más de 17 años de experiencia.

Saturnino Mercader Talavera: Sindicalista de CGT y conductor de autobuses.

Reyes Rigo Cervilla: Activista mallorquina dedicada a la acupuntura.

Nicole León: Actriz, escritora y activista feminista ecuatoriana afincada en España.

Néstor Prieto Amador: Periodista, politólogo y analista geopolítico.

Pilar Castillejo Medina: Diputada de la CUP y exteniente de alcalde en Ripollet.

Jordi Coronas Martorell: Concejal de ERC en Barcelona y experto en artes gráficas.

Eduard Lucas Camacho: Sindicalista y trabajador sanitario en el Hospital de Sant Pau.

Lucía Miriam Muñoz Dalda: Concejala y exdiputada de Podemos en Baleares.

José Javier Osés Carrasco: Antiguo miembro de ETA y profesor de Economía en Navarra.

Itziar Moreno Martínez: Exetarra condenada en Francia en 2016 por intento de atentado.

Alonso Quintero Boza: Cámara acreditado de Al Jazeera.