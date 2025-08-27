Torres carga contra Feijóo por "no ayudar" mientras el Gobierno colaboraba con las comunidades durante los incendios

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado duramente contra el presidente del Partido Poular, Alberto Núñez Feijóo, por "no ayudar" con su presencia durante la extinción de los incendios forestales.

Así lo ha expresado el ministro durante una entrevista en 'La Hora de La 1', en la que ha acusado al gallego de "señalar" mientras las comunidades autónomas y el Gobierno central colaboraban "sin problemas" en las labores de extinción de los incendios forestales. "El líder de la oposicion se ha dedicado a señalar, no a ayudar", ha matizado el canario.

En estas líneas se ha referido también a la intención de "politizar absolutamente todo", refiriéndose a la petición de comparecencia de diferentes ministros del Gobierno de España, que ya se ha materializado con las que se están llevando a cabo esta semana en el Senado. "Piden la comparecencia de ocho ministros cuando es una responsabilidad de las Comunidades", argumentaba Torres, mientras matizaba que la intención de politizar la tragedia "cansa a la gente".

Por su parte, ha lamentado la posición adoptada por Núñez Feijóo, que en la opinión del socialista "no es una constructiva". "Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, si hace una labor constructiva y en defensa de su país, se pone a disposición del Gobierno de turno", señala el canario, que remataba pidiendo "centrar todos los esfuerzos" en acabar con la tragedia.

Según Torres, los esfuerzos se deben centrar todavía en apagar los incendios y será más adelante cuando se analice "quién se ha equivocado y quién tiene que asumir las responsabilidades". En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de los presidentes autonómicos de Castilla y León y de Galicia, entre otros.

"Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la Comunidad Autónoma, y no cabe que en ese momento su presidente no esté ahí dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos", ha comentado, mientras añadía: "He visto a presidentes autonómicos que han tardado días en estar ahí cuando el nivel del incendio era nivel 2 y yo no lo termino de entender".

No cree que alguna autonomía se "niegue" a acoger a menores

El ministro se ha querido referir también a la cuestión migratoria, especialmente después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer un Real Decreto para la reubicación de los menores migrantes no acompañados en diferentes centros de acogida de todo el territorio nacional.

En este sentido, Torres se ha mostrado confiado en que ninguna comunidad autónoma se niegue finalmente a acatar el Real Decreto-Ley 2/2025. "Creo que ninguna se va a oponer, y si alguna lo hiciese tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hacer que se cumpliese la ley", pero "no me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y a aceptar la tutela del menor", ha matizado el ministro en referencia a este derecto que fija la capacidad ordinaria de migrantes que debe acoger cada autonomía.

Mientras, Torres ha garantizado que las autonomías recibirán "apoyo económico" por acoger a estos menores, aunque ha querido recordar que este "no se solicitaba para acoger a menores que venían de otras partes del mundo, y creo que eso es importante matizarlo".