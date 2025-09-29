Un total de 212 migrantes llegan a las costas españolas este fin de semana: el balance migratorio en Baleares y Canarias

El balance migratorio del fin de semana deja un nuevo aumento en la llegada de embarcaciones a las costas españolas, pues en apenas 72 horas han llegado un total de 212 migrantes a territorio español.

Para ello, las autoridades han desplegado diversos operativos de rescate y atención para recibir a los migrantes, en un contexto en el que los flujos migratorios hacia España mantienen una tendencia a la baja, tal y como constatan los datos oficiales del Ministerio del Interior.

En este sentido, un total de 185 migrantes han llegado a las costas del archipiélago balear a lo largo de este fin de semana, en un total de nueve embarcaciones. El sábado, un total de 67 migrantes fueron rescatados en cuatro pateras cerca de la isla de Formentera, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 23:00 horas del viernes, 26 de septiembre, se procedió al rescate de un total de 13 personas de origen magrebí, a 11 millas al sur de la isla de Formentera. En el rescate intervinieron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Mientras, el sábado, 27 de septiembre, a las 01:40 horas se rescataron a 24 personas de origen subsahariano, a 11 millas al sur de la misma isla. Más tarde, a las 05:47 horas, 13 migrantes más de origen magrebí tuvieron que ser rescatados a 1,5 millas al sur de la isla de Formentera; y, finalmente, a las 10:00 horas, llegaron las últimas 17 personas de origen magrebí, en la Playa de Es Cupinar.

Sin embargo, el mayor número de rescates tuvieron lugar el domingo, cuando los servicios de emergencias tuvieron que intervenir en un total de cinco pateras en Formentera, una en Mallorca y otra en Cabrera- que se saldó con la llegada de 118 migrantes.

Entre las personas que viajaban en las embarcaciones se encontraban personas de origen magrebí y subsahariano, donde tuvieron que intervenir el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo para garantizar la seguridad de los migrantes.

Por su parte, en el achipiélago canario se ha registrado la llegada de una patera con 27 migrantes a bordo, a unos 4,8 kilómetros de la costa de Maspalomas, en Gran Canaria. El rescate corrió a cargo de la salvamar Macondo, que a primera hora del viernes auxilió a una patera con 27 hombres a bordo.

Una vez localizada, la patera, que fue detectada por un eco SIVE, fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde arribaron a las 07:25 horas. De esta forma, acto seguido, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Cruz Roja y Atención Primaria, comprobaron que todos presentaban buen estado en general.