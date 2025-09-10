EE UU acusa a Sánchez de "envalentonar" a los terroristas

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado como "profundamente preocupante" las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel y afirmó que estas "envalentonan a los terroristas". "Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas", dijo a Efe un portavoz del Departamento de Estado.

El portavoz se refería al hecho de que se prohibirá la escala en España de barcos con combustible para el Ejército israelí y se denegará la entrada al espacio aéreo a los aviones de Estado que transporten material militar a Israel. También le preocupa a Estados Unidos que con estas medidas, el que Gobierno de Pedro Sánchez "está dando la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén", en referencia al hecho de que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidió con un atentado en Jerusalén en el que murió un ciudadano español y que reivindicó posteriormente Hamás.

"Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha rematado el citado portavoz, en línea con la crítica que ha venido realizando Israel al Gobierno de que con su posición está respaldado al grupo terrorista Hamás, responsable del peor ataque sufrido por Israel desde el Holocausto y que dejó más de 1.200 muertos el 7 de octubre de 2023.

La valoración de la Administración Trump del paquete de medidas, que también incluye la adopción por real decreto ley del embargo de armas a Israel, se produce después de que fuentes de Defensa hayan asegurado que el Gobierno mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, por lo que Washington podrá continuar con los envíos de armamento a Israel.

Según las fuentes consultadas por Ep, las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas y Estados Unidos podrá usarlas para realizar envíos de armamento a Israel, habida cuenta de que el Convenio de Cooperación para la Defensa, que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se tocará.

Según el artículo 32 del documento, Estados Unidos está obligado a obtener autorización del Comité Permanente, que depende del Ministerio de Defensa, sobre operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final de estas cargas cuando se realicen escalas.

Washington ya ha usado las bases de Morón y Rota como refuerzo militar de la Administración de Donald Trump en la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio. Entonces hicieron escala en las bases al menos 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate. Además, está pendiente la llegada de un nuevo destructor estadounidense a la base de Rota, que se espera para la primera mitad de 2026.