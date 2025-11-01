Turquía ultima su fábrica de drones en suelo marroquí

Turquía consolida su colaboración militar con Marruecos. Las obras de instalación de una unidad de producción de drones en Benslimane por parte Baykar Technologies están prácticamente terminadas y sze hallarán operativas el año que viene.

(Esta misma ciudad también ha sido elegida por Lockheed Martin para albergar su fábrica dedicada al mantenimiento y la modernización de los aviones F-16 y C-130 Hércules marroquíes).

“Se dedicará a la fabricación y el mantenimiento de drones de nueva generación, especialmente diseñados para satisfacer las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas Reales (FAR). No se trata simplemente de reproducir modelos de drones ya adquiridos por Marruecos, sino de un avance tecnológico significativo que marcará un antes y un después en la industria militar nacional, según fuentes conocedoras del proyecto que cita Yabiladi.

A diferencia de los modelos Bayraktar TB2 actualmente en servicio, los nuevos aparatos producidos en Marruecos se beneficiarán de mayores capacidades en términos de autonomía, sigilo e integración de sistemas de armas inteligentes.

«El objetivo es crear un ecosistema nacional completo, capaz de diseñar, producir y mantener equipos militares de alta tecnología en suelo marroquí», añaden la mismas fuentes.