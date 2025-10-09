La UCO descubre notas de la fiscal de Madrid sobre Begoña Gómez de un mes antes de su imputación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto en la agenda de la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, una anotación en la que se señala un presunto encuentro el 11 de marzo de 2024 con Begoña Gómez Fernández –así se llama la mujer del presidente– en un "restaurante" de la madrileña plaza de Manuel Becerra. Así lo refleja la imagen de la nota, conocida por LA RAZÓN, que acompaña a esta información.

En la citada fecha la esposa de Pedro Sánchez no estaba imputada y la primera denuncia en su contra la presentó, ya en abril, Manos Limpias. Hasta finales de ese mes el juez Juan Carlos Peinado no abrió diligencias en su contra por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A lo largo de los casi un año y seis meses de instrucción, la Fiscalía de Madrid ha defendido el archivo del procedimiento al sostener que no hay indicios delictivos.

El fiscal José Manuel San Baldomero está convencido de que no existen muestras de que utilizó para sus negocios su condición de mujer de la segunda mayor autoridad del Estado, favoreció en contratos públicos a socios (Juan Carlos Barrabés) o utilizó a su asesora en Moncloa para gestiones de la cátedra de la UCM.

Esta fiscal es la misma que llegó a estar procesada, junto al fiscal general del Estado, por la filtración de los datos de la investigación fiscal a la que se enfrentó el novio de Isabel Díaz Ayuso.

A finales de julio, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo archivo las actuaciones para ella por un delito de revelación de secretos al entender que solo cumplió ordenes de su máximo superior, Álvaro García Ortiz, cuando envió los mails entre un abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos que llevaba su caso, Julián Salto.