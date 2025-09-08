La UCO reclama el bloqueo de 14 cuentas vinculadas al guardia civil de la "trama Koldo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclama al juez del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente el embargo de catorce cuentas en tres entidades bancarias vinculadas a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el "caso Koldo" y que fue detenido en marzo del pasado año en el marco de la "operación Delorme".

En un extenso informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Instituto Armado ratifica que el agente recibió pagos periódicos de la supuesta organización criminal entre 2021 y 2023 (supuestamente con carácter mensual y por un importe de 2.000 euros) a cambio de facilitar "una línea de comunicaciones segura" para sus integrantes y de garantizarles "medidas de seguridad".

La UCO atribuye al empresario Víctor de Aldama un "rol central" en la supuesta trama corrupta -en la que el instructor también atribuye un papel central al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y le señala como un "nexo corruptor que conecta, de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal" (en este caso el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos) "con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".

Una red de empresas que, según la investigación, no solo proporcionaban "beneficios económicos directos derivados de la penetración en el ministerio" de Ábalos, sino que también eran utilizadas "para efectuar pagos ilícitos o dádivas" con el objetivo de asegurar "la complicidad de ciertos trabajadores públicos".

El poder de "infiltración" de Aldama en la Guardia Civil

De hecho, los agentes desgranan en su informe "un conjunto robusto de elementos" que avalan, según su criterio, "el poder de Aldama para lograr la infiltración de su presunta organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa" de Villalba.

La "compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional" que habría tejido Aldama -apunta la UCO- ha experimentado a lo largo del tiempo "diversas mutaciones" y bajo su paraguas "se encuentran subordinados" los socios del comisionista también investigados en esta causa (los también empresarios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno).

De todos ellos se habría servido, sostiene la Guardia Civil, para llevar a cabo "múltiples tareas", entre ellas la "gestión, localización y entrega de sumas de dinero en efectivo" a Villalba.

Vínculos con Koldo antes de los contratos de mascarillas

A cambio, el comandante del Instituto Armado "garantizaba la seguridad interna" de los miembros de la supuesta trama, mediante "la salvaguarda de sus comunicaciones" y de su "seguridad personal", al tiempo que protegía "los actos de corrupción propios de la operativa delictiva".

La UCO sitúa el origen de la relación de Villalba con Aldama en 2019, "por intermediación" de Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, con quien mantenía "una relación previa", lo que según la Guardia Civil demuestra que esa vinculación "trasciende a la mera gestión de los contratos sanitarios" que están en el origen de la investigación del "caso Koldo".

-Noticia en ampliación-