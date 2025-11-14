La UCO registra varias sedes de Acciona por el presunto pago de comisiones a la trama Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en el marco del caso Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que los registros se practican por orden del magistrado Leopoldo Puente, quien ha abierto una pieza separada para esclarecer si Acciona abonó mordidas a esta parte de la trama en cuya cúspide se sitúa Santos Cerdán. La misma está declarada secreta. La Guardia Civil apuntó a las adjudicaciones de la empresa en su informe del pasado mes de junio que propició la imputación del que fuera secretario de Organización del PSOE.

En dicho oficio los agentes indicaron que Koldo mantenía relación con la compañía que preside José Manuel Entrecanales, al menos desde el año 2015. En ese sentido, sostienen que Santos Cerdán promovió la cercanía de Koldo a José Luis Ábalos tras su nombramiento como ministro de Transportes, para "ejercer cierta influencia" en las adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona.

Mordidas de más de un millón de euros

A cambio, la constructora habría pagado comisiones a la trama. En concreto, la Guardia Civil apuntó al pago de 620.000 euros en "B", aunque Koldo deslizó en los mensajes incautados a la red que todavía quedaban por abonar 450.000 euros. Según los agentes, para sacar adelante las adjudicaciones de Transportes, los investigados se valieron de la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.

Desglosado por cifras, 550.000 euros de las mordidas presuntamente abonadas por la mercantil responderían a una licitación de Adif en El Mayor (Murcia) por 158 millones de euros para soterrar la red ferroviaria y a otra de 121 millones de euros por el proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Los otros 450.000 euros restantes responderían a licitaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregrat por más de 245 millones de euros.

La Guardia Civil propició la imputación de Santos Cerdán al apuntar que el exdirigente socialista se encargaba de canalizar las mordidas y de repartirlas al resto de implicados en la trama; en concreto a Koldo García y a su entonces jefe, José Luis Ábalos. Los agentes se apoyaron, entre otros indicios, en los documentos aportados al alto tribunal por Víctor de Aldama y también en las ocho notas de audio incautadas al exasesor ministerial en las que departían sobre el reparto de mordidas.

Vínculos con Santos Cerdán

A todo ello se añade el proyecto de Geoalcali para la explotación de Mina Muga. Para esta licitación Acciona concurrió en UTE con Servinabar, una pequeña empresa vinculada a Santos Cerdán y sobre la que el magistrado Puente puso el foco por hacerse con adjudicaciones millonarias pese a no contar con apenas recursos. Detrás de la firma se encuentra Antxon Alonso, empresario muy cercano a Santos Cerdán. De hecho, los agentes encontraron en los registros un documento que le situaba como propietario del 45% de Servinabar. La defensa de Cerdán, por su parte, lo negó y expuso que el papel no tenía validez jurídica.