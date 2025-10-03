La UCO señala que Ábalos recibió 56.000 euros de su hijo mayor en menos de tres años y alude a Colombia

El informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos que ha remitido la Unidad Central Operativa (UCO) al Tribunal Supremo no solamente señala la salida de varios sobres con dinero en efectivo desde Ferraz o identificación de más de 95.400 euros de gastos sin justificación recogidas a lo largo de los casi 300 folios que han sido presentados. En uno de los capítulos se valoran las relaciones entre la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, y el hijo mayor del exministro de Transportes para transferir diversas cantidades de dinero a José Luis Ábalos, que asevera en abril de 2023 "que no tiene un puto duro" y que supere las semanas con 50 euros.

En este sentido, Koldo García alude a la figura del primogénito de Ábalos, del que el exministro de Transportes asegura que recibe dinero de manera puntual que ronda entre los 1.000 y los 4.000 euros. Según el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se recoge que durante los años 2021 y 2024, el hijo mayor de Ábalos, Víctor, transfirió más de 56.000 euros a su padre y que en diversas ocasiones acudió a Colombia. En febrero de 2022, realizó el traslado con su padre, Koldo y varias de sus hermanas menores.

Las transferencias eran realizadas de diversas maneras para que llegasen a las cuentas de su progenitor. La UCO recoge que entre los años 2022 y 2024, se produjeron movimientos entre las cuentas bancarias superiores a los 23.000 euros. Dentro de estos movimientos las cantidades varían y se desgranan desde los 279 euros, hasta los 15.000 en una transferencia fechada el 2 de febrero de 2023. No solo los movimientos por transferencias bancarias son señalados en el informe, ya que para completar los 56.019 euros, se recogen diversos cargos procedentes de la empresa External Programmes Consulting SL, que es propiedad de Víctor Ábalos. En total 32.640 entre los años 2021 y 2022.

Koldo García acordó transferencias mensuales de 1.500 euros con Víctor Ábalos

Debido a la falta de recursos del exministro de Transportes, su mano derecha, Koldo García, contacta con el primogénito de Ábalos para poder pagar la pensión de manutención de Carlos Ábalos, hijo menor del matrimonio del antiguo representante socialista.

De la misma manera, Koldo acordó con Vítor Ábalos en febrero de 2023 que le realizará transferencias de 1.500 euros mensuales, a lo que el primogénito aceptó sin problemas. Cabe recordar que esta comunicación se produce en un momento en el que Koldo ya regentaba de manera habitual los gastos de José Luis Ábalos, debido a su complicada situación económica.

Con palabras clave como "café", la OCU reseña que "Koldo y Víctor Ábalos habrían empleado en sus comunicaciones líneas seguras". Una palabra que se recoge en diversos fragmentos reseñados por la UCO en los que siempre se encuentra Koldo García mencionado, lo que "refuerza su interés en que determinados asuntos fueran hablados" por canales que quedaran ajenos a la posible intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

"Por tanto, este empleo de comunicaciones seguras cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Víctor Ábalos custodiaría una reserva de efectivo utilizada para sufragar distintos gastos de su padre, que podrían estar vinculadas a los hechos investigados", señala la UCO para finalizar el epígrafe.