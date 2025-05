UPN denuncia que Navarra ha sido excluida de la quita de deuda y Chivite no ha hecho nada

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado de “injusto para Navarra” que el anteproyecto de ley orgánica para la quita de deuda de las Comunidades Autónomas que tramita el Gobierno de España excluya a la Comunidad Foral. “Sánchez castiga y Chivite calla”, ha criticado Ibarrola, que ha avanzado que

“en UPN no vamos a estar callados y vamos a utilizar todas lasherramientas" para revertir esta situación.

A este respecto, ha anunciado que la formación foralista ha presentado una alegación al texto del anteproyecto en su fase de consulta pública previa para corregir un “agravio comparativo que puede vulnerar el principio de igualdad y no discriminación entre territorios del Estado recogido en la Constitución Española, así como en la doctrina del Tribunal Constitucional, y que impide perjudicar a una Comunidad Autónoma por razón de su régimen financiero o su grado de cumplimiento fiscal”.

En la alegación, firmada por la propia presidenta de UPN, se señala que “no existe base jurídica ni técnica sólida que justifique la exclusión de Navarra” y que el criterio basado en el uso del Fondo de Liquidez Autonómico facilitado por el Estado a las Comunidades para financiarse con motivo de la gran recesión sufrida

desde 2010 a 2013 es “arbitrario y discriminatorio”. “Navarra también tuvo pérdida de ingresos y si no acudimos a este mecanismo extraordinario pudiendo hacerlo fue por un ejercicio de responsabilidad fiscal. Madrid no acudió a esta vía de financiación y, sin embargo, se le beneficia con la quita de deuda. No se puede penalizar el esfuerzo realizado por Navarra”, sostiene.

UPN propone introducir en el texto de la ley una nueva disposición adicional en la que se recoja que “será de

aplicación también a la Comunidad Foral” y que la quita de deuda “se instrumentará mediante acuerdo bilateral en el marco del Convenio Económico”.