UPN hará comparecer en el Senado a Chivite y Uxue Barcos

UPN va a citar a comparecer en el Senado a María Chivite, Uxue Barkos, Ramón Alzórriz, Elma Saiz, Javier Remírez, José Luis Arasti y a todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000, SL, incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que “la intención inicial era que hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pero, dado que el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai lo ha impedido, tendrán que dar cuentas en la del Senado”.

“Es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están

investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán”, subraya. "Es lamentable que partidos como EH Bildu y Geroa Bai sigan anteponiendo sus intereses a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO y que, no olvidemos, se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN”.

“A ninguno de ellos les importa ni les interesa que se conozca la verdad. Su único objetivo es proteger al Gobierno de María Chivite. En el caso de Geroa Bai –ha explicado- porque forma parte de él y, en el de EH Bildu, para seguir obteniendo favores y cesiones del partido socialista, entre los que ya se encuentran la alcaldía de Pamplona y la presidencia de la FNMC, y, en definitiva, para seguir blanqueando su pasado macabro sin necesidad de pedir perdón ni mostrar el más mínimo arrepentimiento”.