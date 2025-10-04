Veteranos del PSOE se reúnen para preparar un cambio de ciclo tras Sánchez

Un nutrido grupo de veteranos del PSOE se citará el próximo miércoles en un restaurante de Madrid para abordar un cambio de ciclo tras la salida del poder de Pedro Sánchez. Consideran previsible que su partido pierda las próximas elecciones generales y buscan crear una masa crítica de socialistas que impida que sea el propio sanchismo el que pilote la sucesión.

Se trata de la plataforma Fernando de los Ríos, que aglutina exministros, expresidentes autonómicos y distintos ex altos cargos del PSOE, muy descontentos con la deriva del partido actual, que consideran que se ha desviado de los principios socialistas paridos en Suresnes.

Según ha adelantado Vozpópuli, la cita tendrá lugar el próximo miércoles en el restaurante madrileño Jai-Alai y será el exsecretario general del PSM Tomás Gómez el encargado de pronunciar una conferencia introductoria, para dar luego paso a un coloquio entre todos los participantes para intercambiar ideas.

El colectivo lleva años organizando este tipo de comidas y criticando la deriva actual del partido. Muchos de los que lo integran consideran que la formación tendrá que vivir cambios tras la salida de Sánchez, y que el sanchismo no tiene por qué imponerse.