Víctor de Aldama apunta a la "financiación ilegal" del PSOE y de la Internacional Socialista y reconoce "fraude electoral" en las elecciones generales

El presunto comisionista de la 'trama de hidrocarburos', Víctor de Aldama, ha apuntado esta mañana a un presunto fraude electoral en las elecciones generales -aunque no ha matizado en cuales- llevado a cabo, a su juicio, por el PSOE.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en 'Herrera en COPE', donde también ha señalado al PSOE y a la Internacional Socialista, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse financiado de manera irregular a través del rescate de la aerolínea 'Plus Ultra'.

Concretamente, el presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha hecho alusión a unas supuestas conversaciones que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, tendría grabadas de los conocidos como 'los cuatro del Peugeot' [en referencia a Pedro Sánchez, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán].

"A lo mejor tiene alguna cosa grabada que tenga que ver con Indra, relativa al amaño de papeletas o de otra serie de cosas", ha aseverado de Aldama. "Como también hablaban ellos en las elecciones generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. De hecho, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo yo", ha proseguido, mientras que ha aclarado que, con estas afirmaciones, "hablo de fraude electoral en unas elecciones generales en España".

Sobre una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, el empresario se ha mostrado "convencido" de que el partido dirido por Pedro Sánchez se haya financiado de forma fraudulenta: "Tengo clarísimo que el PSOE actual se ha financiado ilegalmente". Sin embargo, se ha desmarcado de las afirmaciones de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en dos bolsas de basura en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid bajo órdenes del presunto comisionista: "Es falso que Carmen Pano llevase ese dinero por orden mía. No sé por qué se ha metido en este lío", ha asegurado de Aldama.

No obstante, el empresario ha asegurado haber escuchado a José Luis Ábalos y a Koldo García decir que, durante el rescate a la compañía 'Plus Ultra' en 2021 -cuyo coste ascendió a 53 millones de euros-, parte de ese importe, concretamente 10 millones de euros, irían para financiar a la Internacional Socialista, liderada por Pedro Sánchez.

"Yo escuché tanto a Ábalos como a Koldo decir que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Si ocurrió o no, no lo sé, pero es algo que dijeron ellos dos cuando salieron del Ministerio [de Transportes]", ha aseverado el empresario, mientras ha matizado que el PSOE se habría financiado de forma irregular "a través e la trama de los hidrocarburos".

Arremete contra Ángel Víctor Torres por desmentir su presencia en el piso de Atocha

El empresario Víctor de Aldama ha dedicado un momento de la entrevista para arremeter contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que señaló por haber estado presente en "pisos con señoritas" en la calle Atocha de Madrid en el año 2018; unos hechos que fueron desmentidos hace unos meses por el propio ministro.

"Me gustaría que enseñe los tickets de abordaje y no unos certificados", ha señalado de Aldama. Sin embargo, lo hoy solicitado por el empresario fue lo que ya hizo público el ministro Torres el pasado 18 de febrero, cuando en rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática presentó los certificados de embarque de las aerolíneas para demostrar que durante las fechas señaladas "no estaba en Madrid", como aseguró Víctor de Aldama.

De esta manera, Torres presentó los certificados de las aerolíneas, donde se constata que el expresidente canario embarcó en los vuelos que ha citado, y por tanto voló; lo que desmontó por completo la documentación presentada en febrero por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, con varias noticias de prensa, con el objetivo de demostrar que el canario estuvo en Madrid.