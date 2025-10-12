Vídeo el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participan este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los Reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El desfile recorrerá 1.540 metros, desde la Plaza de Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón.

El acto comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea). El sargento primero Óscar Marsal, con 3.389 lanzamientos, será el encargado de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados de longitud y 15 kilos de peso. Actuará de guía el también sargento primero José Carlos González, con más de 3.000 saltos en sus siete años en esta patrulla.

Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, los aviones de la Formación Mirlo sobrevolarán los cielos de Madrid pintando los cielos con los colores de la enseña nacional y darán paso al desfile aéreo. Participarán 45 aviones, entre ellos Eurofighter, F-18, Harrier o los 'apagafuegos' que intervienen en la extinción de incendios forestales, además de 29 helicópteros del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil .

Seguidamente, el desfile terrestre comenzará con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. En total, 123 vehículos, 39 motos, 229 caballos y 6 perros.

Formarán parte del mismo unidades terrestres y aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, Protección Civil y Emergencia

La UME este año participará con dos compañías, en lugar de la única habitual, con motivo de la celebración de su 20 aniversario. Antes de las unidades montadas, efectivos del tercio "Gran Capitán" 1º de la legión desfilarán acompañados de su mascota, este año un borrego macho de tres años, de nombre ‘Baraka’ que en árabe significa ‘buena suerte’.

Una vez finalizada la parada militar, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.