Los vocales conservadores del CGPJ piden que García Ortiz no acuda a la apertura judicial y que no se ubique a Bolaños junto al Rey

Los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) han remitido una misiva a la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la que le piden que traslade al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la "inconveniencia" de intervenir en el acto a tenor de su procesamiento por un delito de revelación de secretos. Igualmente, solicita que no se ubique al ministro de Justicia, Félix Bolaños, junto al Rey Felipe VI tras las acusaciones de "lawfare" de Moncloa.

La misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, recalca que solicitan estas medidas a la presidenta para que "se visibilice el rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo". En ese sentido proponen a Perelló que el ministro no ocupe un lugar en estrados para significar "la separación y el respeto entre los poderes del Estado". Al respecto piden que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, "a efectos de la adecuada coordinación institucional".