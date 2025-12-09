El voto particular exime a García Ortiz de la filtración y dice que la nota no es delictiva

El voto particular que han suscrito conjuntamente las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo determina, a diferencia de lo acordado en la sentencia mayoritaria, que no se recabaron los indicios suficientes para constatar la culpabilidad de Álvaro García Ortiz en la filtración de los correos de Alberto González Amador. Las dos magistradas aseguran que "no ha quedado acreditado" que fuera el autor de la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ni con intervención directa ni a través de un tercero, y añaden que tampoco ven delito en la nota informativa que el entonces fiscal general del Estado ordenó publicar.

Las magistradas discrepantes reprochan que la sentencia afirme "categóricamente" que el exfiscal general participó en la filtración pero que no se describa "ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios" tuvo lugar la "llamada intervención directa" y menos aún su conocimiento y colaboración. Además, dicen que tampoco se relata expresamente como el condenado "pudo promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto la acción delictiva" o cómo transmitir personalmente la información para que personas de su entorno filtraran el famoso correo en el que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos.

"Entendemos que las conclusiones alcanzadas implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que la inferencia resulta muy abierta, pues caben conclusiones alternativas, aunque no se den por probadas", concluye el voto particular. Además, en lo que respecta a la nota informativa por la que también se le condena, las dos integrantes del tribunal muestran su "absoluta discrepancia" con el sentir mayoritario.

"Hubo autodivulgación"

En primer lugar, aseguran que la nota (que contenía extractos del correo divulgado) no desveló datos confidenciales porque los mismos se habían publicado ya en prensa. "Las informaciones contenidas en la citada nota informativa, difundida a las 10.20 horas del día 14 de marzo de 2024, habían sido sacadas a la luz por distintos medios informativos de prensa y programas radiofónicos los días 12 y 13 de marzo. La nota informativa, sin duda, obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad", alegan.

Al respecto, sostienen que se hace necesario que el daño generado al servicio público adquiera una cierta relevancia para que la conducta del funcionario o autoridad pase de considerarse una ilicitud administrativa a un delito y que, en el caso que nos ocupa, no se puede llegar a esa conclusión porque todo estaba publicado en prensa, siendo, además, que la propia confidencialidad a la que se invoca fue renunciada por el empresario ya que le dio a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, uno de los correos que su abogado se intercambió con el fiscal Julián Salto para que lo filtrara en prensa.

Por todo ello, concluyen que hubo "autodivulgación" no solo por parte del abogado Carlos Neira, sino también por el propio González Amador por "contarle todo" al jefe de gabinete de su pareja. De él dicen que difundió el correo el 12 de marzo a través de distintos grupos de Whatsapp de periodistas "de una forma tergiversada", toda vez que trasladó que la Fiscalía había propuesto un pacto de conformidad al empresario, cuando de la secuencia íntegra de los correos se desprende que el primero en proponerlo fue el abogado Neira.

Los periodistas: "testimonios creíbles y veraces"

"En este caso, el deber de confidencialidad se encontraba totalmente neutralizado, ya que, sin duda, el asunto tenía un gran interés público, y resultaba necesario desmentir las imputaciones de actuación irregular incluso delictiva que se habían realizado, achacándolas a la Fiscalía (...). Se dio una información por parte del Fiscal General del Estado de buena fe y de manera proporcionada con el interés general suscitado", alegan.

Igualmente, las magistradas de la Sala de lo Penal dedican buena parte del voto particular a analizar las declaraciones de los periodistas que, en su condición de testigos, explicaron que tuvieron acceso a los documentos revelados antes de que los canalizara el exfiscal general del Estado en su cuenta de correo personal la noche del 13 de marzo de 2024. El voto expone que el hecho de que se acogieran al secreto profesional para no revelar la fuente no les resta credibilidad en sus manifestaciones.

"Se trata de testigos que prestan juramento o promesa de decir verdad bajo los apercibimientos legales, sin que sea admisible entender que, por no proporcionar sus fuentes, el resto del relato sobre cuándo y cómo obtuvieron la información, deba ser incierto. Los citados testimonios han resultado creíbles para las Magistradas que suscribimos este voto particular, por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque cuentan con corroboraciones", reza el voto.