Vox alimenta su discurso contra el inmigrante escudándose en una tendencia en redes sociales: "¿Alguien sabe cómo poner esta foto de portada?".

Vox sigue adelante con su radical discurso contra el inmigrante y para ello utiliza todas las herramientas a su alcance. En esta ocasión, la formación de Abascal ha decidido utilizar -de nuevo- las redes sociales como altavoz para difundir su particular política migratoria, escudándose en una tendencia viral en la red social 'X'.

La cuenta oficial de Vox Cataluña ha posteado una publicación con la pregunta: "¿Alguien sabe cómo poner esta foto de portada?", una tendencia que en los últimos días ha ganado popularidad en la red social de Elon Musk.

Para ello, los de Abascal han acompañado al texto con una imagen de tres menores migrantes no acompañados paseando por la calle, y minutos después han vuelto a publicar otro mensaje en el que afirman: "Ya está, solucionado".

La "sorpresa" -o "gracia" para algunos de los usuarios de la red social, simpatizantes todos del discurso migratorio de la formación de Abascal- llegó segundos después, cuando la foto de portada de la cuenta oficial de Vox fue sustituida por una imagen en la que se puede leer: "Billete de vuelta para inmigrantes ilegales, legales que cometan crímenes y los que pretenden imponer una religión extraña". Alimentando así su discurso de "odio" hacia el inmigrante, cada vez más patente.

Imagen del perfil y la portada de la cuenta de Vox Cataluña en 'X'. La Razón

Las redes sociales se movilizan contra la publicación

Como era de esperar, la publicación ha avivado la polémica sobre el discurso migratorio de la formación liderada por Santiago Abascal. Prueba de ello son los cientos de comentarios a la publicación, donde la gran mayoría de los usuarios se han mostrado contrarios a la "gracia" de Vox.

"Todavía no logro entender cómo se permite publicar imágenes de personas inmigrantes con un mensaje cargado de odio y desprecio, como si se tratara de un simple eslogan de campaña. Vaya falta de vergüenza y de sensibilidad demostráis, y encima con naturalidad", versa un comentario a la publicación, mientras tantos otros se repiten: "Qué vergüenza", "dais pena" o "dais asco".

Mientras tanto, otro usuario recuerda a la militancia y dirigentes de Vox la legalidad vigente, especialmente lo estipulado en la Constitución Española. Para ello mencionan el artículo 16.1 de la Carta Magna, donde se recoge uno de los principales derechos y libertades fundamentales: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".