Vox Baleares ingresó casi 100.000 euros a la cuenta de Vox nacional en 2024 para "transferirlo" a la Fundación de Abascal

La financiación de Vox lleva meses en el punto de mira, especialmente después de que el Tribunal de Cuentas haya sancionado a la formación de Abascal en hasta tres ocasiones -la última de ellas el pasado mes de julio, donde el órgano fiscalizador apuntó a infracciones "muy graves" en donaciones en 2020-.

Sin embargo, las presuntas irregularidades financieras de la formación no quedan solo ahí, sino que desde hace tiempo se apunta a la Fundación Disenso, fundada en 2020 y de la que el líder de Vox, Santiago Abascal, es presidente vitalicio, pues según confirmó Idoia Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament de Baleares, la dirección nacional obliga a las direcciones autonómicas a desviar "ingentes cantidades de fondos públicos" asignadas al Grupo Parlamentario de Vox en Baleares a las cuentas de Vox nacional, y de ahí a la Fundación.

Según los últimos datos disponibles, Vox habría donado un total de entre nueve y once millones de euros a Disenso en los últimos años -al menos de manera oficial-: dos millones y medio de euros en 2023, otros dos millones en 2024 y, en lo que va de 2025, en torno a un millón de euros.

Vox Baleares: obligado a transferir casi 100.000 euros para la causa en 2024

La propia exportavoz parlamentaria de Vox en el Parlament de Baleares, Idoia Ribas -que abandonó la formación el pasado mes de julio-, aseveró que ella misma había sido víctima de esas "presiones" procedentes de la dirección nacional de Vox para realizar tales transferencias, que aseguró que su destino final era la Fundación Disenso.

"Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al Grupo Parlamentario [...] y ese dinero, en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del Grupo, es transferido al partido y este lo transfiere a la Fundación Disenso", aseveró durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Y es que en esta línea apunta la Memoria Anual del Grupo Parlamentario Vox en el Parlament de Baleares correspondiente al ejercicio de 2024, donde se detalla que oficialmente el Grupo transfirió un total de 89.667,50 euros a la cuenta de Vox nacional -según Ribas para después transferirse a la Fundación Disenso y así "forrarse" su presidente-.

Transferencias de Vox Baleares a las cuentas de Vox nacional en 2024. La Razón

En la Memoria Anual constan un total de tres ingresos a cuenta durante todo el ejercicio de 2024. El primero de ellos, con fecha de transferencia del 30 de abril de 2024, por un importe total de 3.667,50 euros. Un mes después, el 30 de mayo, la cantidad transferida a la cuenta de la dirección nacional asciende significativamente, siendo esta de 44.000 euros, y finalmente el 3 de diciembre el último ingreso: por un importe total de 42.000 euros.