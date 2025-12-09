Vox se desentiende del presunto desvío de los fondos recaudados por la organización juvenil Revuelta para la DANA

Vox se ha desligado este martes de la crisis interna abierta en la organización juvenil Revuelta, afín al partido -y considerada como sus juventudes-, por las denuncias de desvío de los fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la DANA presentada por varios de sus dirigentes ante la Fiscalía.

"Esta organización no forma parte de Vox", ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, al ser preguntada en una rueda de prensa por la denuncia conjunta presentada por el vicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano.

Millán ha precisado que solo puede hablar de las cuestiones que atañen a su partido y por tanto no puede comentar las "desavenencias" o "vicisitudes" de una organización que "no está integrada en Vox".

"Las personas que estén allí ya sabrán lo que tienen que hacer, pero yo no tengo elementos de juicio para valorar", ha insistido la portavoz parlamentaria.

Según ha publicado Arturo Villarroya en las redes sociales, el pasado 5 de noviembre tanto él como Javier Esteban Bejarano presentaron su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.

Ambos habían solicitado al presidente de la organización, Jaime Hernández, en octubre sin éxito la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.

Compromís pedirá una auditoría al Tribunal de Cuentas

Tras conocer la denuncia, la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha anunciado este martes el registro de una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Tribunal de Cuentas que actúe inmediatamente y que haga una auditoría sobre las cuentas de la organización, porque "esto no puede quedar en papel mojado".

Alberto Ibáñez, también diputado de la formación valenciana, ha expresado, por su parte, la "rabia", "indignación" y "dolor" que supone que Revuelta "haya gestionado de la manera que ha hecho los fondos de los españoles a la solidaridad de la dana".

"Exigimos a Abascal, que tiene facilidad en quitar y poner presidentes valencianos, que quite también al presidente de su asociación juvenil, que devuelvan el dinero y lo destinen a la solidaridad que fue para lo que lo entregó el pueblo", ha dicho en rueda de prensa.

Los orígenes de Revuelta

Revuelta se dio a conocer a finales de 2023 como promotora de las concentraciones ante la sede del PSOE en la madrileña Calle Ferraz en protesta por la ley de amnistía para los independentistas catalanes.

Vox y sus grupos afines secundaron al movimiento juvenil, aunque ya entonces el partido de Santiago Abascal se desvinculó de él.

Aún así, Revuelta tuvo su protagonismo en la concentración promovida el 29 de octubre de ese año en la Plaza de Colón por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), fundada por Abascal, y en la que su portavoz, César Planel, fue uno de los que intervinieron ante los manifestantes.

Agencia EFE