Vox reacciona tras la impugnación del Ejecutivo al acuerdo en Jumilla: "El Gobierno mafioso trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal"

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha dicho este lunes a la Agencia EFE que el requerimiento presentado por el Gobierno de España al Ayuntamiento de Jumilla para suspender el acuerdo regulador del uso del polideportivo responde a una estrategia de un "Gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal".

Antelo ha atribuido la decisión del Gobierno, presentada esta mañana a través de la delegada en la Región de Murcia, Mariola Guevara, a un intento de crear una "polémica que no existe, que es sentido común", y ha insistido en su defensa de la "cultura española, que es la cultura de la cristiandad".

A la pregunta de si la impugnación del acuerdo de Jumilla va a disuadir a su partido de presentar iniciativas similares en otros ayuntamientos, el líder regional de VOX ha subrayado que "desde el día 1 no hay ninguna novedad en VOX respecto al planteamiento que mantenemos sobre los espacios públicos y la defensa de la cultura española", por lo que mantendrán su estrategia de llevar estas mociones al resto de corporaciones y parlamentos.

"Aquí no es como en el PP, cuyos mensajes sobre migración duran menos que una chocolatina en la puerta de un colegio en función de cómo le vayan las encuestas", ha rematado el presidente provincial de Vox en Murcia.

