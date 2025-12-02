Yolanda Díaz elude mencionar el miedo de Sánchez a las elecciones y carga contra la propuesta de Feijóo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que no busca llegar al poder a cualquier precio y "quiere que lo pueden elegir los españoles en las urnas".

En la Sesión de Control al Gobierno en el Senado, la líder de Sumar ha eludido mencionar el miedo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a anticipar los comicios electorales y ha señalado que si el PP quiere gobernar que convoque una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Poniendo en duda el respeto de la democracia de los populares, la líder de Sumar no ha recordado las palabras de Feijóo formuladas el pasado domingo y ha asegurado que "pueden presentar a Ayuso o a Abascal". "Por tanto, señoría, en democracia, si ustedes creen que van a ganar, hagan lo que tienen que hacer, presenten una moción de censura", ha asegurado.

Con el "machismo" encima de la mesa tras la cuestión de la senadora del PP, Alicia García, que ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su jefe, la ministra de Trabajo ha eludido mencionar las líneas rojas relacionadas con la corrupción del PSOE que ha traspasado. "Tienen miedo a las urnas y a la democracia", ha sentenciado en su turno.

El enfrentamiento de Bolaños con Rollán tras las palabras de Yolanda Díaz

Antes de la intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha aportado novedades sobre la gripe aviar que asola España, el responsable de la Cartera de Justicia, Félix Bolaños, ha recibido la reprimenda del presidente del Senado, Pedro Rollán, por no ceñirse al reglamento del Senado.

En su turno de palabra, Rollán ha intervenido para reconducir el foco del debate. "Que intervenga usted me motiva para que el debate sea más dinámico", ha asegurado el ministro de Justicia con cierto aire jocoso. Con seriedad el máximo responsable del Senado ha recordado que "puede intervenir cuando lo considere necesario" recordando el reglamento de la Cámara Alta.

El representante socialista ha acatado la decisión del representante popular dudando sobre su imparcialidad como máximo representante de la Cámara Alta. Sin más percances la Sesión Plenaria ha continuado su transcurso.