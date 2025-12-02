Yuste podría ocupar la Jefatura del Gabinete Técnico de la Guardia Civil

El nuevo general de la Guardia Civil, Rafael Yuste, que hasta ahora ocupaba el mando de la Unidad Central Operativa (UCO), podría ser destinado a ocupar la jefatura del Gabinete Técnico de la Dirección General del cuerpo, un importante órgano de asesoramiento, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita.

Asimismo, tiene funciones de coordinación, análisis y prospectivas, planificación y política de personas y material.

Dependen directamente de este gabinete la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) , órgano de asesoramiento y apoyo de la directora general en materia de comunicación y relaciones institucionales; la Oficina de Protocolo; el Centro de Análisis y Prospectiva (CAP); la asesoría Jurídica; la Secretaría de Despacho.