Zelenski visitará España el próximo martes y acudirá al Congreso de los Diputados

Se conocen nuevos detalles. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España en los próximos días y ya ha agendado una visita al Congreso de los Diputados el próximo martes antes de reunirse en la que se reunirá con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Según ha confirmado EFE, se reunirá con las dos autoridades en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes. Con su llegada será la tercera vez que visite España.

