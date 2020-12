Giants “va con todo” al Six Invitational tras conseguir el Major de APAC

Vodafone Giants celebra un año de éxitos que no ha sido para nada fácil por las circunstancias vividas a nivel mundial. La guinda del pastel ha llegado desde Singapur donde el roster de Rainbow Six ha alzado el título de la APAC al vencer por un contundente 3-0 a los surcoreanos de Cloud 9.

David Alonso, más conocido como Lozark, Head of Gaming Operation de Vodafone Giants ha celebrado este título expresando su emoción al ver al club en lo más alto del panorama internacional: “Es increíble cerrar el año así, un año muy complicado sin eventos presenciales aunque mucha gente opine que a los esports no les ha afectado tanto porque competimos de manera online ya que, de igual forma que otros sectores, vivimos de este tipo de dinámicas”.

Por su parte, el quinteto también ha querido expresarse y uno de los que más ha tomado protagonismo ha sido Lunarmetal, el cual ya ha dejado breves matices de que aún no han “enseñado todo el nivel que tienen” guardándose aún “un as en la manga” de cara al Six Invitational de febrero.

Del mismo modo, el resto del roster se ha mostrado convincente a la hora de visualizar el torneo del próximo año y ha hecho un breve análisis sobre la final en la que sabían que Cloud 9 partía como favorito, pero la seriedad con la que han jugado y la fiabilidad que han tenido de cara a atacar y defender los mapas les ha dado la victoria.

Como cierre de la intervención, Lozark ha concluido respondiendo el turno de preguntas de la prensa donde ha querido recordar que Vodafone Giants se ha postulado como uno de los clubes con mejor palmarés a nivel nacional y con una presencia más que destacada en el panorama internacional. Respecto al resto de designaciones (League of Legends y Rocket League, principalmente) es conocedor de que el proyecto por el que habían apostado en el MOBA iba a dar resultados “pero no tan temprano” aunque, por otro lado, ya mencionan la LEC como un futurible; pese a que “todavía no están preparados para la liga franquiciada”. En el caso del hibrido entre coches y fútbol ha ensalzado “la buena labor del equipo llegando al mundial”.

La afición de los gigantes puede estar más que orgullosa después de un cierre de año tan bueno como el que han tenido. La victoria de la Superliga Orange, su presencia en la European Master, la victoria de la APAC, los mundiales de Rocket League y los éxitos en su categoría de fighting lo convierten en el coloso de los esports que es. Su techo no está cerca ni mucho menos, para llegar hasta ahí aún queda mucho recorrido y nadie duda de que los gigantes van a seguir creciendo maravillando al mundo y a los que siempre han creído en ellos.