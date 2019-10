Tras esta victoria Mo Auba se embolsó 250.000 dólares y una invitación para la gala The Best FIFA Footbal Awards .

PREGUNTA: ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos después de ganar el Fifa World Champion?

RESPUESTA: Lo primero que pensé fue: “espero no estar soñando y no despertarme ahora”, porque al principio no esperaba ganar. Si es verdad que tenia posibilidades, pero yo sé que había jugadores mejores que yo.

PREGUNTA: Estuviste cerca en varias ocasiones de ganar un torneo esta temporada, ¿verdad?

RESPUESTA: Si, llegué varias veces a la semifinal, pero perdí merecidamente. Esta vez que fui campeón gané una tanda de penaltis en la que tuve algo de suerte, siempre se necesita suerte. Y, para terminar, hice mi mejor partido en la final y gané merecidamente. Fue increíble.

PREGUNTA: ¿Qué hiciste este verano para celebrar tu nuevo titulo? ¿Qué hiciste con ese dinero?

RESPUESTA: No tenia ni idea que hacer con el dinero, cuando te ves con tanto en tan poco tiempo no sabes que hacer, pero me lo pase bien en verano.

PREGUNTA: ¿Cómo te sientes después de este reconocimiento mediático?

RESPUESTA: La semana pasada estuve en el The Best con los mejores jugadores del mundo como Mbappe, Cristiano y fue algo increíble, no me lo creía. Klopp me dijo que su hijo era muy fan mío y para mi fue como un sueño. Quería llorar.

PREGUNTA: ¿Cuál es la clave para llegar hasta donde has llegado?

RESPUESTA: La clave principal en mi opinión es ser y estar tranquilo en situaciones de mucha presión con mucha expectación, miles de personas mirando...Yo lo que siempre intento es disfrutar el momento, aunque parezca imposible.

PREGUNTA: ¿Cuántas horas juegas al FIFA al día?

RESPUESTA: Muchas la verdad. 12 horas más o menos. No online sino por los menús, analizando oponentes y trabajando en mi equipo y mis tácticas. Dentro del gameplay no puedo jugar mas de 4 porque todos sabemos lo frustrante que es FIFA.

PREGUNTA: ¿Cuáles son tus expectativas para la próxima temporada?

RESPUESTA: Lo principal es clasificarse para todos y cada uno de los torneos, que son 16 en todo el año. No es fácil clasificarse. Una vez allí ya se que puedo ser yo mismo pero el camino es duro, son semanas largas de torneos con otros pros de toda Europa por lo que estamos jugando en condiciones de conexión muy mala y son problemas añadidos.

PREGUNTA: Última pregunta. ¿Qué le dirías a todos esos niños que quieren ser como tú?

RESPUESTA: Que no se olviden de vivir, hay que hacer muchas cosas, estudios, deportes y que con 2 horas al día es más que suficiente, cuando eres pequeño no te puedes centrar solo en el juego.