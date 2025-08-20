Así colaboran los Black Haw de Eslovaquia en el incendio de Jarilla

Los medios extranjeros coordinados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil de la UE ya se encuentran trabajando en la extinción de los incendios que asolan las provincias de Cáceres, Zamora y Orense.

En total, siete países han movilizado cuatro helicópteros y cuatro aviones cisternas, así como numeroso personal técnico y bomberos.

La Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios que afectan en especial a las provincias de Cáceres, Zamora y Orense.

Dos de los helicópteros Black Haw, uno de la República Checa y otro de Eslovaquia, aterrizaron ayer en la en la base aérea de Matacán (Salamanca) para unirse al dispositivo de extinción de los incendios forestales. Y hoy mismo han comenzado a trabajar en el incendio de Jarilla (Cáceres), donde ya han ardido más de 15.500 hectáreas.

Los Black Hawk tienen una capacidad de carga de 3.400 litros y han sido grabados recogiendo agua en el pantano de Baños, en #Hervás.

Desde primera hora de esta mañana también trabajan en la zona 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, con el apoyo logístico de maquinaria pesada, entre ellos los procedentes de Alemania, Eslovaquia y de seis comunidades autónomas, así como de la propia Junta de Extremadura, UME, Ministerio de Transición Ecológica y de otras administraciones.