El incendio en Jarilla, al norte de Cáceres, está "totalmente fuera de control". El 70% de su extensión está inhabilitado para los bomberos

El fuego en Jarilla, al norte de Cáceres, amenaza con salirse de control tras cinco días de lucha. La reactivación provocada por el viento ha dejado inoperables al 70% de los equipos de emergencia, mientras la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el consejero Abel Bautista coordinan desde el Puesto de Mando Avanzado en La Granja.

Miles de vecinos viven en alerta: 250 personas de Rebollar han sido evacuadas y el Balneario Valle del Jerte pide a sus clientes estar listos para abandonar las instalaciones en cualquier momento. En Segura de Toro, se ha recomendado a los residentes más vulnerables que se preparen para una evacuación voluntaria ante posibles cambios del viento.

Al sur, cerca de Plasencia, nueve medios aéreos han conseguido controlar parcialmente el avance del fuego, pero otros frentes siguen inaccesibles debido al humo denso y la formación de pirocúmulos. En toda Extremadura, siete grandes incendios permanecen activos, incluyendo Aliseda, donde vecinos de la urbanización Cuartos de Baños siguen en alerta, y focos en Burguillos del Cerro y Llerena obligan a dividir los recursos.

Hasta el momento, se han quemado 25.000 hectáreas y el perímetro del incendio alcanza los 310 kilómetros. Bautista ha destacado la colaboración de Protección Civil y de los propios vecinos, y ha solicitado la llegada de refuerzos adicionales, incluidos medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para hacer frente a la gravedad de la situación.