Una mexicana viaja a Extremadura y critica cómo se la valora en España: "No se le da la atención que merece"

Algunas comunidades autónomas sufren en España un reconocimiento algo limitado porque suelen quedar eclipsadas por territorios más destacados como Madrid, Cataluña o Andalucía. Esto supone que su riqueza cultural, sus aportaciones históricas o incluso su peso económico pasen inadvertidos para el gran público. La falta de visibilidad, la ausencia de campañas de promoción o la concentración de los focos en las regiones más pobladas contribuyen a que otros sitios puedan quedar totalmente olvidados, y sobre este tema ha hablado una latinoamericana en sus redes.

Paula Elsie, también conocida como @pauelsie en la red social TikTok, es una joven creadora de contenido de origen mexicano que en la actualidad está residiendo en su propio país de origen tras haber estado viviendo en España un largo periodo de tiempo; lo hizo concretamente en la ciudad de Cáceres. No obstante, eso no quita que en todo su perfil se puedan observar publicaciones relacionadas con México y con España. No obstante, el tema que ahora concierne es aquel por el que ha expuesto cómo fue su estancia en Extremadura.

"Cuando llegué a Extremadura quedé totalmente impactada"

En respuesta al siguiente comentario: "Estoy llorando de emoción. Una tiktoker hablando de Extremadura"; esta joven latinoamericana ha expresado cómo ha sido su experiencia viajando a la provincia extremeña de Cáceres. "Llevo viviendo aquí dos años y cuando cuando llegué me impacté", comienza.

Es gran y positiva impresión que se llevó de toda la región tuvo que ver con "la gente, la comida, los paisajes o, incluso, del tren que conecta la ciudad con Madrid", arroja mientras informa a sus seguidores de que en México no hay trenes de este tipo. "Fue una maravilla viajar en ese medio de transporte", incluye.

"Muy poca gente habla de Extremadura"

No obstante, pese a que a ella le encanta, explica que en España no se tiene tan en cuenta a esta comunidad autónoma. "Con el paso del tiempo fue muy triste darme cuenta que en el resto de España no se le da la atención que merece a Extremadura", critica.

Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde "hay muy poca gente hablando de Extremadura", puntualiza. Es así que lo mejor que le podría pasar a todo este territorio es que "los ciudadanos de Cáceres y de Badajoz hablaran y mostraran Extremadura" mediante su gastronomía, sus tradiciones y "todo lo que tienen", aporta.

Al fin y al cabo, Paula va a seguir haciéndolo porque se siente libre de informar sobre todo aquello que le gusta. "Yo lo voy a seguir haciendo, pero con mi mirada de extranjera y de mexicana", insiste. Finalmente, el vídeo de esta creadora concluye con un "viva Extremadura porque tiene muchísimo por ofrecer a España y al mundo".