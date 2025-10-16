Van a pedir explicaciones por un despido y terminan rompiendo a golpes los cristales de un bar de Cáceres

Dos hombres resultaron heridos este miércoles en el barrio de Llopis, en Cáceres, tras una disputa ocurrida en un bar de reciente apertura. El incidente se originó cuando ambos acudieron al local para pedir explicaciones por el supuesto despido de una cocinera, lo que derivó en una discusión que acabó con la rotura de los cristales del establecimiento y lesiones de diversa consideración.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los dos varones se autolesionaron al golpear los ventanales del bar. Tras el suceso, fueron trasladados en ambulancia al Hospital UniversitariodeCáceres para recibir atención médica. Uno de ellos presentaba cortes profundos en la mano que podrían requerir intervención quirúrgica, mientras que el otro sufrió heridas más leves.

El local, que había abierto sus puertas el viernes anterior, se vio involucrado en el altercado alrededor de las 13:30 horas, coincidiendo con la salida de los estudiantes de los institutos cercanos. El gerente del bar afirmó que la cocinera no había sido despedida, sino que había decidido marcharse por voluntad propia y dijo: “Pensé que se iba porque tenía que recoger a una niña, pero después me amenazó por teléfono y dijo que vendrían a por mí”, según lo publicado por El Periódicode Extremadura.

Intervención policial y denuncia

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, los dos hombres ya se habían marchado, aunque fueron localizados poco después en las inmediaciones de una churrería cercana, donde recibieron asistencia por sus heridas. La Policía descartó que se tratara de un apuñalamiento, tal como se había comentado inicialmente entre los testigos.

El suceso generó gran expectación en la zona por producirse a plena luz del día y en una vía concurrida. Los propietarios del bar y uno de los clientes, que asegura haber sido agredido, presentarán una denuncia ante la Comisaría Provincial de Cáceres. El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado los hechos, aunque los responsables del local han decidido mantener el anonimato por temor a represalias.