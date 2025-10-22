Los 10 motivos para no tener hijos según una experta

La maternidad y la paternidad son decisiones que cambian la vida de forma irreversible. Aunque a menudo se destacan los motivos para tener hijos, la consultora de crianza y escritora Míriam Tirado ha querido mostrar la otra cara de la moneda. En un vídeo muy popular de su canal de YouTube, la experta aborda con sinceridad y sin filtros las razones por las que una persona podría decidir no tener hijos, especialmente si busca practicar una crianza consciente y respetuosa.

Tirado comienza su reflexión recordando que ser padre o madre es un compromiso que dura toda la vida. No es una experiencia temporal ni algo que se pueda abandonar si no resulta como se esperaba. Según explica, criar a un hijo exige una entrega total, tanto física como emocional. Los niños necesitan atención constante y la gestión de sus emociones o rabietas puede llegar a ser agotadora, incluso para los padres más pacientes.

La experta en crianza también subraya la importancia de la coherencia. Criar de forma respetuosa implica actuar de acuerdo con unos valores y principios firmes, incluso en los momentos de cansancio. Tirado ironiza sobre lo fácil que sería vivir con incoherencias, pero recuerda que educar a un hijo requiere mantener la palabra y el ejemplo. Como ejemplo, menciona la típica situación de prometer no dar el móvil al niño y acabar haciéndolo para poder terminar de cocinar.

Otro aspecto que menciona son las implicaciones sociales que conlleva tener hijos. Participar en cumpleaños, acudir al parque o relacionarse con otros padres se convierte en parte del día a día, incluso cuando no apetece. Tirado comenta con humor que el parque será una parada obligatoria y que en la playa se acabó el descanso, porque con niños no hay tiempo para leer ni relajarse al sol.

La crianza también es un proceso de aprendizaje constante. Tirado recuerda que los hijos son grandes maestros y que cada etapa plantea nuevos desafíos. “Cuando creas que lo sabes todo, la vida te demostrará que no tienes ni idea”, afirma. A esto se suma el componente emocional, ya que el amor hacia un hijo implica inevitablemente sufrimiento. Cuando algo les ocurre, los padres sienten el dolor con una intensidad enorme.

El factor económico es otro elemento que la consultora no pasa por alto. La crianza consciente suele implicar un gasto importante en libros, cursos y talleres, además de la inversión en tiempo y energía. Tirado admite que a veces esta forma de educar puede dejar “los bolsillos rotos”.

Finalmente, la escritora pone el foco en el amor como la razón más poderosa para tener o no tener hijos. Criar implica amar sin condiciones ni límites, entregarse completamente. Por eso, recomienda reflexionar bien antes de tomar la decisión, ya que no se trata de algo que pueda hacerse a medias.

A pesar de este enfoque realista, Míriam Tirado también ha compartido en otro vídeo diez razones para tener hijos, ofreciendo así una visión equilibrada sobre lo que significa ser madre o padre desde la perspectiva de la crianza respetuosa y consciente.