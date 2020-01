El 81 % de los españoles está dispuesto a vender en aplicaciones y webs de segunda mano los regalos de Navidad que no quieren. Esta es una de las principales conclusiones de la segunda parte del estudio Christmas Report 2019 realizado por Milanuncios, la plataforma online con más experiencia en el mercado de segunda mano. Esta práctica conocida bajo el concepto de regifting está cada vez más extendida entre los españoles gracias al auge de la economía circular promovida por las aplicaciones y webs de segunda mano.

Y es que no todos los regalos que recibimos durante las Navidades son de nuestro agrado. De hecho, un 30 % asegura que suele recibir algún regalo que no quiere quedarse. Atendiendo a los motivos, el principal ha sido porque sabía que no lo iban a utilizar (45 %). En segundo lugar se sitúan los que no han resultado de su agrado (20 %) y, en tercer lugar, los problemas con la talla (13 %).

Gasto habitual en los regalos de Navidad

El gasto de cada español durante estas Navidades suele ser elevado. Según el estudio, un 43 % se gastará entre 100 y 299 euros, un 33 % hasta 99 euros y un 24 %, 300 euros o más. En concreto, los jóvenes entre 18 y 29 años son los que más gastan en todas las categorías.

Los que más se equivocan

Pero, ¿quiénes son los que más fallan a la hora de regalar? En primer lugar, los regalos que menos gustan son los procedentes del amigo invisible. Para un 25 % de los españoles, con esta práctica es con la que menos se acierta con los regalos. Les siguen los regalos realizados por los amigos (12 %), los padres (11 %) y los primos o tíos (11 %). En estos últimos casos, los jóvenes entre 18 y 29 año son los que más tienen esta opinión sobre los regalos que reciben de sus familiares.