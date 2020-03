Es el momento de cambio del modelo educativo

El 10 y 11 de marzo se impusieron en Álava y Madrid, respectivamente, las primeras restricciones a la docencia presencial en los centros educativos, por el riesgo que suponía la alta concentración de personas para la propagación del coronavirus. Alvaro Rico Pérez, Director de CEU IAM Business School, reflexiona sobre el cambio de modelo educativo.

Poco después, con el Decreto de Estado de Alarma, llegó a toda España, comenzando a desplegarse toda una macro-operación por no detener la docencia en los colegios, universidades, centros de formación profesional, y escuelas de negocios.

Si bien es cierto que no todas las instituciones y centros tenían planes de contingencia ni estaban preparados –cultural y tecnológicamente hablando-, se puede afirmar que, con la ayuda de las Administraciones Públicas (principalmente autonómicas) y de algunas empresas de tecnología, se ha podido implementar, en un tiempo record, un plan B que ya está funcionando.

Con carácter general, quizás las escuelas de negocios éramos los centros que mejor estábamos preparados para este lanzamiento de toda la docencia hacia el canal online, y principalmente, por dos motivos: en primer lugar, por la demanda de nuestros alumnos y clientes corporativos, donde el aprovechamiento del tiempo disponible y la optimización de la inversión realizada se valora mucho más: evitar desplazamientos, costes de cambio de residencia o desplazamiento de empleados a un sede para la formación, etc.; y en segundo lugar, por tener más programas sin las ataduras de la híper-regulación del sector educativo, donde, además de los objetivos –que deben ser comunes y exigentes- se hace especial énfasis en los medios, lo que dificulta la originalidad, la actualización y la adaptación a los nuevos tiempos y necesidades por parte de los centros y sus claustros de profesores. Como en otros sectores, es la realidad la que va muy por delante de la regulación.

Con ello, en el grupo educativo CEU estábamos preparados para esta situación y en nuestra escuela de negocios hemos podido reprogramar toda la actividad en pocos días, sin más necesidad que optimizar el esfuerzo de todas las personas y toda la infraestructura de equipos y herramientas para ponerlo a disposición del alumnado. Y, si ha hecho falta, se han podido adaptar, en un periodo de tiempo mínimo, los esquemas y contenidos a la nueva situación.

Incluso los directivos de muchas empresas se han dado cuenta que el teletrabajo, acompañado de la confianza y de la responsabilidad necesarias, funciona y es, incluso, más productivo. Quizás podamos avanzar en políticas de conciliación en España, y perder ese hábito de calentar la silla hasta que el jefe se vaya.

Esta circunstancia nos debería también llevar a meditar si, viendo el éxito general del sistema educativo saliendo de sus aulas físicas y, seguramente, de sus extensos marcos pedagógicos, se puede modificar el modelo educativo hacia un modelo más flexible, donde solo se marquen las metas de cada curso, etapa, materia, ciclo, de tal forma que los centros, y sus profesores, puedan hacer camisas a medida para su alumnado. Los modelos blended y mixtos generan más independencia, responsabilidad y creatividad en los alumnos, pues desarrollan esa capacidad de búsqueda de la información, de autosuficiencia, de corresponsabilidad en el proyecto, que marca mucho mejor el aprendizaje y la experiencia formativa del alumnado.

Hagamos de la necesidad virtud y aprovechemos esta desgracia en forma de pandemia en realizar una profunda reflexión sobre el modelo educativo, intentando acercarnos a otros esquemas extranjeros o creando nuevos, para optimizar las capacidades y el tiempo de las futuras generaciones. Y, ya que estamos, que se pueda concretar en un Pacto de Estado que acabe con los vaivenes de normativas, reválidas, convalidaciones, agencias de calidad, etc. La ministra Celaá lo tiene en bandeja: puede girar su proyecto de reforma educativa donde sigue mirando por el retrovisor para zanjar polémicas resucitadas del pasado para poder tender la mano a todos los partidos y actores del panorama educativo, y liderar una verdadera transformación del modelo educativo, Quizás así, y no permitiendo arrastrar asignaturas año tras año, podamos combatir mejor el fracaso escolar. Quizás así, y no teniendo más grados y másteres oficiales que todo el resto de la Unión Europea, consigamos poner a las universidades españolas en el lugar que deberían, como ya lo están haciendo, desde hace años, nuestras escuelas de negocios, menos atadas a la híper-regulación del sector.

Hagamos, de la necesidad, virtud. Tenemos una gran oportunidad. No la desaprovechemos.