Comer variado con una despensa ‘básica’

Varias semanas ya de confinamiento, comprando pocas veces y teniendo que cocinar cada día para toda la familia. A algunos, quizá, se nos empiezan a acabar las ideas para mantener un menú variado y saludable que no aburra a los niños y que entusiasme a los adultos.

Además, tenemos que utilizar lo que tenemos en la despensa y, si hay un ingrediente que falta, no es momento de ‘bajar’ un momento a comprarlo. Hay que echarle imaginación y apañarnos con lo que tenemos. Para evitar este tipo de situaciones es muy útil planificar, ahora más que nunca, y hacer una lista de la compra coherente y completa, incluyendo alimentos frescos que podamos almacenar durante varios días en el frigorífico o en el congelador, y que sean lo más versátiles posible. El objetivo, siempre, es mantener una dieta equilibrada, saludable y, al mismo tiempo, que sea variada y divertida. En esta ocasión nos gustaría proponeros ideas con algunos de los productos básicos que no deberían faltar en nuestra ‘despensa de confinamiento’ y que, veréis, nos van a dar mucho juego.

Empezamos por un clásico: el huevo. El huevo tiene muchas propiedades, aporta a la dieta minerales, vitaminas, omega 3, triptófano (que estimula la producción de serotonina, para equilibrar nuestro estado de ánimo) y una de las proteínas de más valor biológico que podemos encontrar. Es saciante, así que hará que nos sintamos llenos y evitará que tengamos la tentación de picotear, además de que es un alimento apto para el consumo de todos los miembros de la familia (salvo alergias), por lo que es una excelente opción para sentarnos a comer todos juntos ¡sin tener que hacer un plato diferente para cada quién! Una tortilla francesa, de setas o de verduras (casi cualquiera vale: guisantes, calabacín, cebolla, pimientos…) es una opción perfecta para el desayuno o la cena. Pero, ¿qué os parece también como base, en lugar de la tortita de trigo, para unos ricos burritos con pollo, lechuga y tomate?, ¿o utilizar unos moldes de magdalenas para hacer unos cups de huevo con trocitos de bacon y espinacas?

Otro de estos productos es el aguacate, que además de ser un alimento rico en proteínas y ácido oléico (bueno para obtener energía y reducir el colesterol ‘malo’), es también alto en fibra y facilita la absorción de otros nutrientes vegetales, por eso es perfecto para complementar cualquier ensalada, por ejemplo una con fresas, mango y pescado blanco hervido. Más allá del conocido guacamole, el aguacate puede ser parte de nuestro salmorejo, o el ingrediente principal de unos buenos tacos veganos, ¡y un sorprendente aliado en nuestros postres!: un par de aguacates, cacao en polvo, miel y crema de almendra finamente batidos resultan en una rica mousse de chocolate natural que hará las delicias de todos en casa.

No podemos olvidar a una de nuestras semillas preferidas: la quinoa. Efectivamente, aunque se suele preparar y consumir como un cereal, es en realidad un grano comestible con un alto nivel de proteínas, y cargado de minerales (calcio, hierro, magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina) y fósforo. Si la usas como acompañamiento de cualquier carne o pescado ya tendrás un plato completo, pero sus posibilidades no acaban ahí. Es una sustituta perfecta del arroz (que por otro lado, mejor evitar en lo posible por estar cargado de hidratos de carbono) en cualquier circunstancia, por ejemplo el sushi (solo hay que mezclarla con crema de cacahuete, salsa de soja, vinagre de arroz y un poco de azúcar de coco para que tus maki queden perfectos y con un sorprendente sabor agridulce). ¿Y qué te parecería un hummus sin garbanzos, hecho de quinoa y remolacha? Una bonita crema de color morado que encantará a los más pequeños.

Otro de estos ingredientes estrella es el calabacín, bajísimo en calorías (el 95% de su peso es agua) y con un sinfín de posibilidades tanto crudo (corta rodajas en un fino carpaccio y rocíalo con un poco de parmesano rallado y vinagre de módena. Nada más y nada menos) como cocinado: en dados al curry, en tagliatelle como sustituto de la perjudicial pasta o relleno de verduras o carne picada. También al horno: como snack crujiente hecho en casa mucho más saludable que las bolsas de ultraprocesados que nos vende la industria alimentaria.

Ya veis que, contando con una materia prima de calidad, en la cocina existe un ingrediente fundamental: la imaginación. Y es algo que nuestros hijos tienen de sobra, así que dejémosles participar en el proceso de preparar, crear, probar y mezclar. Hagamos que sean adultos saludables y con un paladar acostumbrado a todos los sabores que nos proporciona la naturaleza. Ahora tenemos el tiempo, y es nuestra la obligación de hacerlo.