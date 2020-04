Siete claves para mantener la salud sin salir de casa

Disfrutar de la familia: en nuestro mundo “normal” lo más habitual es que lleguemos tarde a casa, que tengamos poco tiempo, y que nuestros hijos tengan también sus deberes del “cole”, sus actividades, etc. En definitiva, no disfrutamos lo suficiente de la compañía de los nuestros. Ahora es el momento de disfrutar del tiempo juntos: cocinando, haciendo ejercicio, viendo una película, jugando…

Personalizar la rutina: Hay quienes aconsejan seguir todos los días una misma planificación. Levantarse a la misma hora, seguir el mismo horario… etc. Es una buena opción para muchos pero, podemos adaptarlo a nuestros gustos y necesidades. Igual que con la alimentación siempre recomiendo escuchar al propio cuerpo, ver qué nos sienta bien y qué no para ajustar la dieta a nuestras necesidades, para estos días de confinamiento considero importante ajustar nuestro estilo de vida a nuestras preferencias. A mí, personalmente, me gusta introducir cambios en la rutina. En mi caso particular, creo que si todos los días repito exactamente lo mismo, es posible que el cuarto día se parezca mucho al primero y, en definitiva, que todos los días acaben pareciéndome iguales. A mí me gusta más variar: un día desayunar más tarde y otro día saltarme el desayuno; un día hacer los ejercicios por la mañana y otro día hacerlos por la tarde. En todo caso, se trata de hacer lo que mejor encaje a cada uno.