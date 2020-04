El cuidado de manos: una práctica esencial en tiempos de COVID-19

Desde hace semanas hemos recibido una gran cantidad de consejos y recomendaciones sanitarias para evitar el contagio, siendo especialmente relevante la higiene de las manos y el uso de geles desinfectantes.

La pregunta es sencilla: ¿cómo podemos combatir el virus en casa? Mediante el uso de jabón de manos, ya que es el principal enemigo de bacterias, hongos y virus. Nos valemos de las manos para multitud de acciones en nuestra vida cotidiana, por eso la higiene de las mismas debe constituir nuestra principal manera de combatir un posible contagio.

No obstante, el uso reiterado de estos productos pueden producir efectos no tan deseados, ya que hacen más sensible nuestra epidermis, que la piel se descame o que muestre síntomas aparentes de padecer ciertos niveles de deshidratación. En este sentido, lo ideal para nuestro cuidado sería, por un lado, utilizar productos anti-bacteriológicos y, por el otro, que no perjudiquen la salud de nuestra piel.

Conscientes de tales exigencias, Phergal Laboratorios ha creado el Jabón de Manos Dermoprotector y la Crema de Manos Reparadora, de Dr. Tree, dos tratamientos naturales e hipoalergénicos con el 99% de ingredientes de origen natural para tratar, proteger y devolver la salud a la piel con las mejores cualidades cosméticas.

Ambos tratamientos han sido creados en base a fórmulas multiactivas basadas en ingredientes activos, lo que les permite reforzar la microbiota y el manto hidrolipídico de la piel que se ve dañado por el uso de productos sanitizantes, como los geles hidroalcohólicos o el uso diario de guantes desechables. Esta exclusiva fórmula ha permitido a Phergal Laboratorios hacerse con la Certificación ECOCERT.

Jabón de Manos Dermoprotector Dr. Tree

Sin duda, nuestra mejor arma para combatir la COVID-19 es la higiene de nuestras manos, utilizando para ellos distintas soluciones desinfectantes. Si tenemos en cuenta que el Coronavirus posee una estructura formada por material genético (ARN) y proteínas externas, y que todo el conjunto se encuentra envuelto por una capa de grasa que lo protege y le ayuda a propagarse, el Jabón de Manos Dermoprotector de Dr. Tree es nuestro aliado perfecto.

El motivo principal para ello es que este jabón ha sido creado a conciencia empleando ingredientes activos, los cuales contribuyen de manera significativa a luchar contra todo tipo de virus, bacterias y hongos, reforzando al mismo tiempo la microbiota natural de la piel.

Ingredientes activos de origen natural

Los tratamientos naturales e hipoalergénicos cuentan con un 99% de ingredientes de origen natural para tratar, proteger y devolver la salud a la piel con las mejores cualidades cosméticas.

Entre ellos, destacan los siguientes:

Tensioactivos de origen natural: favorecen la disolución de la capa lipídica del coronavirus, destruyendo la estructura de cohesión y propagación del virus. Extracto de semillas de Chía: contiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antisépticas. Además, restaura la barrera cutánea y acción antioxidante. Contiene Proteínas, Cobre, Zinc, Omega 3 y 6, Vitaminas B, E, D y Hierro, manteniendo la protección frente a las radiaciones UV. Extracto de Margarita Azul: posee un efecto antiinflamatorio, trata y calma los brotes y aporta confort, reduce el picor, la irritación y el enrojecimiento. α Oligoglucan: fomenta la protección de la microbioma, la defensa natural de la piel. Por otro lado, aumenta las defensas y estimula el sistema inmunológico. Complejo de hidratación natural: proporcionan una profunda hidratación confiriendo suavidad y reduciendo la descamación; fortalecen la función barrera de la piel protegiéndola, aumentando la sensación de confort y proporcionando un aspecto saludable. Glicerina vegetal: contiene propiedades antibacterianas.

Crema de Manos Reparadora Dr. Tree

En plena crisis sanitaria, la consecuencia directa de utilizar de forma reiterada diferentes productos desinfectantes es la sequedad de las manos. Por esta razón, es conveniente que, mientras estemos en casa y tras una correcta higiene de las manos, mantengamos la epidermis nutrida e hidratada.

Gracias a la Crema de Manos Reparadora de Dr. Tree es posible mantener la salud cutánea, ya que ayuda a restaurar la barrera dérmica. Esta crema contiene ingredientes y activos botánicos específicamente seleccionados que protegen, calman y reparan la piel seca o irritada. Sus componentes lo avalan: