Fin del confinamiento, el día después

El coronavirus nos ha enfrentado a un gran desafío como sociedad, pero lo que es más importante, sobre todo como individuos. Y ante esta situación creo que es importante transmitir a toda la sociedad que si gestionamos bien lo que estamos viviendo podemos salir fortalecidos. Ana Lucas, psicóloga, lo explica.

El impacto que tenga en nuestra vida el covid19 va a depender de cómo nos esté afectando, pero sobre todo de nuestra actitud. Evidentemente sí hemos perdido a algún ser querido o nuestro trabajo el impacto será mucho mayor pero eso no nos obliga a perder nuestra capacidad para salir de la situación con más fortaleza y más aprendizaje. De ello depende nuestra habilidad para gestionar lo que hemos vivido. Cuando esa falta de habilidad nos supera y afecta a nuestra vida debemos acudir a la ayuda de los psicólogos como cuando nos rompemos una pierda acudimos al traumatólogo.

Todos hemos recorrido más o menos las mismas fases durante el confinamiento al que nos hemos visto obligados en esta crisis. En un primer momento todos nos hemos enfrentado a la sorpresa de cambiar radicalmente todas nuestras rutinas. Durante las primeras semanas hemos vivido de nuestra capacidad de adaptación a la nueva vida en casa. Tras ese periodo de adaptación hemos comenzado la gestión de la situación, ajustando horarios y rutinas. Pero es más adelante, rondando la tercera y la cuarta semana de confinamiento cuando han aparecido otros síntomas como bajo estado de ánimo o irritabilidad, por el cansancio acumulado, la inactividad, la incertidumbre, la falta de libertad y la pérdida de contacto social. A partir de la quinta y sexta semana nuestro estado de ánimo puede ir cambiando en función del cansancio acumulado, de las circunstancias personales y de las expectativas de volver a la normalidad. En este periodo es importante prestar más atención a las señales ante reacciones que pueden advertirnos de cuadros de depresión o ansiedad. Esas señales pueden ser la dificultad para dormir, cambios bruscos de humor, la caída del pelo, la aparición de herpes, tics o pensamientos recurrentes.

¿Qué podemos aprender de esta situación?

Sin duda las rutinas saludables, tanto personales como cuidar nuestros hábitos de sueño, ejercicio físico o la alimentación para fortalecer nuestro sistema inmune, como las sociales. Podemos aprender a cuidarnos mejor y a cuidar a nuestro entorno, a comunicarnos mejor, a empatizar con los que tenemos cerca tomándonos un momento para entender cómo se sienten y acompañarles en la gestión de esos sentimientos sin negarlos.

Las rutinas son importantes porque aportan a nuestro cerebro la sensación de estabilidad y control. Definir los horarios para estar en familia, trabajar, realizar las tareas de la casa o dedicar tiempo al ocio y a los amigos, ahora más que nunca nos va a dar una sensación de orden y estructura a lo largo de los días.

Algo que nos va a ayudar mucho es aprender a compartir y comunicar mejor con nuestro entorno. Debemos tomarnos el confinamiento no como un castigo sino como una oportunidad de retiro. En realidad la situación es la misma, pero el significado y el impacto emocional son distintos. Confinamiento tiene connotaciones negativas, retiro tiene connotaciones saludables, suena a cuidado, a un tiempo para disfrutar de cosas que nuestra vida cotidiana no favorece. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, cuidarnos para no contagiarnos. Se trata de un retiro de la vida normal que llevábamos hasta hace dos meses. ¿Porqué es importante? Primero por el significado de las palabras, segundo por el impacto que tiene en nuestro cerebro, en nuestra percepción. Sí queremos una población más saludable tenemos que educar en una visión más saludable de nuestra vida.

Por primera vez en la historia estamos conviviendo 24 horas, 7 días a la semana, con la familia. Es una oportunidad única para mejorar las relaciones y la convivencia. Es normal que aparezcan más conflictos en el día a día, pero a la vez es una oportunidad para conocer mejor a esas personas con las que vivimos, lo que representa el primer paso para encauzar soluciones.

Cambio social

Quizá el gran desafío que nos plantea el covid19 es pasar de una sociedad competitiva a una sociedad cooperativa.

El mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado. Hemos pasado de un mundo estable y predecible a una situación nueva donde hay riesgo para nuestra salud e incertidumbre porque no sabemos cómo va a evolucionar.

La forma de relacionarnos ya ha cambiado. Lo más escuchado en las últimas semanas es el concepto de "distancia social". Cualquiera que haya ido al mercado lo ha visto; esperamos a que la persona que está delante coja su producto, procuramos no acercarnos en los pasillos, esperamos a una distancia prudencial en la fila, mantenemos la distancia cuando hablamos con un vecino.

El miedo o la precaución a la hora de volver a la vida normal dependerá de varios factores:

-Sí la persona esta dentro de la población de riesgo. En este caso saldrá más tarde, tendrá más precaución, prevención incluso miedo a la hora de recuperar las actividades normales.

-Sí la persona está fuera de la población de riesgo, entonces entraran en juego factores personales como la aprensión o el miedo al contagio.

Cómo va a ser la vuelta a la normalidad dependerá de la rapidez con que se encuentre un remedio, un retroviral o una vacuna.

-Sí tenemos una solución eficaz pronto, recuperaremos la confianza y podremos volver a nuestros hábitos sociales, saludos, besos y abrazos.

-Sí volvemos a la vida normal con la situación actual, tendremos que mantener el cuidado y la precaución para disminuir el riesgo de contagio.

Esta situación de incertidumbre mantenida en el tiempo sí puede provocar un cambio en las relaciones sociales y en el estilo de vida.

En cualquier caso debemos aprovechar la situación para salir fortalecidos y con una lección bien aprendida. Debemos esforzarnos para que los mecanismos que hemos puesto en marcha de empatía con el entorno, aumento de la comunicación familiar o de la solidaridad con el prójimo se consoliden en nuevas rutinas, rutinas más saludables.

Repunte de las enfermedades mentales

En breve veremos los efectos secundarios que ha dejado esta pandemia. En unos meses veremos que aumentan los casos de personas que presentan síntomas de depresión, trastornos de ansiedad o estrés postraumático. Pues bien, parte de estos trastornos tienen que ver con la gestión que cada uno de nosotros hagamos en estos momentos de la situación, por eso cuando nos veamos desbordados por estas dificultades, debemos ponernos en manos de los psicólogos.