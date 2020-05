Kumon ayuda a las familias a estimular el gusto por las Matemáticas en casa

Este miércoles, 12 de mayo, se celebra el Día Escolar de las Matemáticas, fecha escogida en honor a Pedro Puig Adam, nacido el 12 de mayo de 1900 e internacionalmente reconocido en el campo de la enseñanza de las Matemáticas. El método Kumon fue ideado hace 60 años por el también profesor de matemáticas, Toru Kumon, en Osaka (Japón).

Toru Kumon afirmaba que, «Si enseñamos a un niño a hacer fracciones, sabrá hacer fracciones. Si le enseñamos a aprender, sabrá desenvolverse en la vida». Bajo esta premisa, el método Kumon dota a los alumnos de las habilidades necesarias para convertirse en una persona capaz de aprender eficazmente de forma autodidacta. «Para nosotros es importantísima la capacidad lógica, de relación y deducción. Una de las características de Kumon, probablemente la principal, es que los alumnos aprenden los nuevos contenidos por sí mismos. No hay clases magistrales unidireccionales en las que el profesor es el que habla y da la lección. Queremos que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje y lleguen a ser alumnos plenamente independientes y autodidactas», apunta Marina García, coordinadora del programa de Matemáticas en Kumon.

¿Cómo estimular el gusto por las matemáticas en casa?

Los alumnos de Kumon están acostumbrados a trabajar desde casa, donde durante todo el año desarrollan las rutinas, capacidades y actitudes que persigue el método. Kumon fomenta todo el año la implicación de las familias estableciendo una serie de puntos esenciales, como crear un ambiente propicio para el estudio en casa, supervisar diariamente la tarea del hijo y calificarla para que pueda corregir sus errores, o motivar al niño por el esfuerzo que supone trabajar diariamente. Por ello, en estas semanas, para ellos está siendo más sencillo mantener estas rutinas en casa.

«En Kumon no queremos que los alumnos asocien las actividades intelectuales al “drama” de tener al día siguiente un examen. Para nuestros alumnos aprender cosas nuevas, o practicar y profundizar en contenidos ya conocidos es una actividad diaria saludable, que aunque a veces me dé algo de pereza, siempre acaba motivándome y produciéndome satisfacción», añade Marina. «Y después», continúa, «para que los contenidos que le proponemos al alumno supongan un reto realmente motivador y no una frustración es necesario tener garantías de que el alumno domina los contenidos previos, para no dejarlo solo ante el peligro, para que se sienta seguro de sí mismo».

En el método de aprendizaje de Kumon Matemáticas el cálculo mental es fundamental para alcanzar el nivel de competencia académica que requiere el material. Tener un buen cálculo mental permite desarrollar la memoria, ser más eficaces en el trabajo, identificar y corregir errores con mayor facilidad. Cuando un alumno tiene un buen cálculo mental, puede dedicar toda su atención en aprender un nuevo procedimiento, y le resultará más satisfactorio hacerlo por complejo que sea.

«Kumon Matemáticas, pone en valor las matemáticas, no solo por conocimientos conceptuales en sí mismos, sino por las capacidades que se desarrollan a través de ellas. Siempre decimos que en realidad nuestros programas son la “excusa” para desarrollar habilidades generales que son importantes para la vida en general», concluye Marina.

Más información sobre el programa Kumon Matemáticas y los diferentes niveles en: http://www.kumon.es/nuestros-programas/matematicas/index.htm