Cinco hábitos de belleza que tienes que hacer tuyos antes de acabar el verano

Los días largos y cálidos, las jornadas reducidas de trabajo y las vacaciones son el marco perfecto donde encajar nuevos rituales de cuidado personal.Lucir la piel en bañador, tirantes y con las piernas al aire, invita a poner más atención en su cuidado. Por ello, este es el momento idóneo para afianzar las rutinas de belleza de manera que duren todo el año.

El verano es la temporada del año que más despierta el interés por mostrar una buena imagen física, ya que es cuando más superficie corporal se exhibe y más tiempo se dedica al disfrute y la vida social en el exterior.”Una vez que los rituales de belleza están consolidados al final de la temporada estival, es más sencillo mantenerlos como rutinas a lo largo de los meses”, asegura Alicia Flores, dermatóloga especializada en tratamientos estéticos y cofundadora de los centros Clínicas Láser Fusión.

La principal ventaja de asentar estos hábitos en el día a día, incluso en invierno, es que “mantenemos la salud de nuestra piel, y esto se refleja directamente en su aspecto externo en todo momento, y además la conservaremos en las mejores condiciones para afrontar todas las estaciones, incluido el verano siguiente”, añade la especialista.

Cinco cuidados de belleza que aplicas en verano y deberías afianzar para todo el año

· Protección solar. Pese a que el 60% de los españoles solo utiliza protección solar en la piscina o en la playa en sus vacaciones, según un estudio de Nutritienda, es sabido que proteger la piel de los rayos del sol ya es obligatorio durante todo el año. Además, el verano requiere la máxima protección y es necesario aplicarla a menudo, sobre todo en las sesiones de playa y piscina, después de cada baño. Flores recomienda aprovechar que la acción de proteger la piel del sol es ahora ineludible para continuar con el gesto de aplicar productos de protección cada día y “no abandonarlo después de guardar el bikini en el armario hasta el año que viene”.

Una condición a cumplir para ello es asegurarse de que el resultado sobre el rostro no resulte incómodo o antiestético (grasa, sudor, brillos...), y esto pasa por escoger el producto adecuado para cada tipo de piel y fase del año.”Si en invierno no nos exponemos permanentemente al sol, no hace falta utilizar la más alta protección y se pueden aplicar cremas mucho más ligeras, algunas incluso combinadas con color”, explica Flores.

“Exfoliar la piel antes del solárium evita efectos antiestéticos en zonas de muchos pliegues como codos y rodillas”, explica Mónica Flores

· Pedicura. Antes de calzarse las sandalias, los pies invitan a hacer una pedicura completa para lucirlos sanos e hidratados desde el comienzo de la temporada que potencian el bronceado. Durante el verano es una costumbre aplicar esmaltes de uñas en los colores de tendencia, y acompañar cada sesión con un masaje de pies y tobillos, ya sea en casa o fuera, es un placer añadido.

La propuesta de Mónica y Alicia Flores es mantener la rutina del cuidado de los pies a lo largo de todo el año, al menos en sus apartados básicos: retirada de durezas y pieles muertas, hidratación y masaje, por lo menos una vez al mes. Para evitar la sequedad, recomiendan hidratarlos varias veces por semana.

· Exfoliar piel. El proceso sirve para eliminar las células muertas y mantener el bronceado más bonito y durante más tiempo. Esta acción es uno de los básicos de belleza facial y Mónica Flores, también dermatóloga y cofundadora de Clínicas Láser Fusión, apuesta por aplicarla a todo el cuerpo si en algún momento del año se opta por el solárium o los autobronceadores. “Así se consigue un tono más uniforme, evitando efectos antiestéticos en zonas con muchos pliegues como los codos y rodillas”, indica la experta.

Mantener la costumbre de exfoliar la piel por lo menos una vez por semana ayudará a mantener la piel del cuerpo más bonita y suave durante todo el año.Para optimizar los resultados, existe la posibilidad de hacer un peeling químico en centros especializados, un procedimiento dermocosmético que consiste en provocar una regeneración cutánea.

“Podemos aportar un extra de hidratación a la piel con un sistema de oxígeno”, detalla Alicia Flores

· Skincare 365. Una piel saludable requiere mantener el cutis limpio utilizando diariamente un desmaquillante o limpiador facial, además de un tónico adecuados a cada tipo de piel. Después hay que completar la rutina con productos hidratantes y nutritivos, sobre todo en verano, para que la piel pueda recuperarse de la sequedad producida por la acción solar.

En centros especializados como Clínicas Láser Fusión ofrecen tratamientos faciales de limpieza que permiten eliminar a fondo las toxinas mediante un proceso de peeling, extracción y mascarilla, y también”podemos aportar un extra de hidratación con un sistema de oxígeno”, detalla Mónica Flores.

· Spa en casa.Con el calor y la exposición solar, la piel del cuerpo también pide refrescarse y necesita una hidratación intensiva. Uno de los cuidados más placenteros es el baño, y para ello Alicia Flores recomienda utilizar aceites altamente humectantes, como los de coco, jojoba, Argán, oliva, almendras o rosa Mosqueta.

“Otros productos que encontraremos fácilmente en nuestra cocina también sirven para montarnos un spa relajante en la bañera de casa: la leche, el limón y el té verde suelen apetecer más en verano y la canela y la avena en invierno”, sugiere la dermatóloga. Convertirlos momentos de autocuidado y relajación es una buena costumbre para todo el año, “la clave es escoger los aromas que nos hacen sentir mejor en cada momento y una temperatura fresca para el calor y más tibia para el frío”, añade Flores. Imprescindible no olvidarla crema después del baño para terminar el ritual y conseguir una piel más tersa y elástica.