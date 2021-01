Cómo evitar que los okupas se hagan con tu casa en 5 sencillos pasos

Hoy en día el problema de la seguridad en el hogar se hace sentir cada vez más: los robos, las intrusiones y los allanamientos aumentan, por lo que es necesario tomar las precauciones necesarias para proteger el hogar explica ACOPI expertos cerrajeros en Madrid.

Entre las causas que han llevado a este aumento se encuentran principalmente la crisis económica provocada por la pandemia del Covid y el alto porcentaje de impunidad de los delitos de allanamiento u ocupación de viviendas.

Con la llegada de días festivos, ocasiones en que la gente deja sus hogares vacíos más a menudo buscando salir de las ciudades, para una escapada de fin de semana alejándose del confinamiento, pero también para una semana de vacaciones, las ocasiones de robos u ocupaciones aumentan.

Estas son las ocasiones en las que ladrones u okupas aprovechan para entrar y robar objetos que, más allá del valor económico, representan para sus propietarios un vínculo emocional que no es posible readquirir. Si garantizar la exclusión de los ladrones de una casa no es fácil, es posible, por otra parte, reducir considerablemente la posibilidad de sufrir robos u ocupaciones en la casa para no tener sorpresas desagradables al regreso.

Al seguir estos consejos de parte de un cerrajero profesional como ACOPI lo primero que hay que hacer al diseñar un plan de seguridad para la vivienda es identificar los puntos débiles y una vez identificados buscar los mejores sistemas para protegerlos, para desalentar a los intrusos.

Informaciones en periódicos, revistas y blog cerrajeros especifican que para los que viven en los pisos inferiores de un edificio de apartamentos, las ventanas y balcones desprotegidos pueden ofrecer una debilidad, mientras que para los que viven en los pisos superiores deben pensar en reforzar la puerta de entrada principal que, si no es lo suficientemente fuerte, podría romperse o manipularse mediante la retirada del cilindro o cerradura.

Para los que viven fuera de la ciudad o en una casa unifamiliar, los puntos de acceso se multiplican y hay que prestar atención a las vallas, los setos y las puertas, que representan la primera barrera contra los ladrones en una casa, hasta la puerta principal, las ventanas y las puertas de garaje. Generalmente estas puertas son fáciles de desbloquear, incluso usando herramientas como destornilladores o palancas. Finalmente, no hay que subestimar el riesgo de intrusión de las puertas traseras, ventanucos de los sótanos y del resto de ventanas pequeñas y bajas.

5 consejos para elegir la mejor seguridad para el hogar en 2021

Instalar un equipo de vigilancia por vídeoLa instalación de un sistema de vigilancia por vídeo es una solución inteligente y consistente. Puede elegir el equipo profesional más moderno, o puede optar por un sistema de seguridad en el que no se necesite ningun profesional porque puede ser instalado por cualquier usuario.

Esta última solución implica algunos problemas logísticos nada despreciables. Para poder configurar un sistema de seguridad por uno mismo, se necesita una unidad central de alarma computarizada u otro sistema de almacenamiento y algunas cámaras web. Sin embargo, no son una garantía fiable. Los problemas que se pueden encontrar son:

- El espacio de almacenamiento de video puede no ser suficiente.

- Un fallo de energía o una subida de tensión puede afectar seriamente al sistema.

- No se dispone del conocimiento por para instalar cámaras web donde son necesaria.

- Hay una falta de software diseñado específicamente para la seguridad y no hay soluciones diseñadas por profesionales para combatir a los ladrones.

Confiar en un cerrajero profesional de la seguridad es una opción más cara, pero es ciertamente más segura. Un profesional de la seguridad tiene la experiencia necesaria para identificar qué partes de la casa deben ser vigiladas y proporcionará consejos útiles sobre la mejor manera de prevenir las intrusiones de ladrones e intrusos.

En general, un sistema de vigilancia de video profesional proporciona:

- Equipo y dispositivos diseñados específicamente para la seguridad.

- Un software adecuado para gestionar la vigilancia, programado por expertos de la industria que han previsto todos los inconvenientes.

- Los sistemas profesionales tienen generadores que alimentan la vigilancia en caso de un fallo de energía.

- Colocar cámaras en los lugares adecuados funciona como un elemento disuasorio altamente eficaz.

Los sistemas profesionales están equipados con sensores de varios tipos, como:

Sensores de movimiento que manejan el encendido de luces, inculcando a los ladrones el miedo a ser descubiertos. También pueden enviar mensajes de texto para informar de cualquier problema o alertar a las fuerzas de seguridad.

Así que el primer consejo de un cerrajero profesional es equipar el hogar con un buen sistema de video vigilancia. Esto ya es un paso clave para asegurar la seguridad y proteger su familia y su propiedad, aunque no es el único a considerar.

Instalar puertas de seguridad con cerraduras a prueba de ladrones

Además del sistema de vigilancia por vídeo, hay otros cuatro consejos a seguir para evitar visitas e intrusiones desagradables.

Juntos pueden ser una solución o remedio a la intrusión de ladrones y okupas en casa.

Estos son, por ejemplo, instalar puertas de seguridad y cerraduras a prueba de ladrones es un consejo que puede parecer trivial, pero que a menudo se convierte en la defensa fundamental que impide a los ladrones entrar.

Las puertas de seguridad se dividen en clases, dependiendo de las necesidades de seguridad se puede elegir la que mejor se adapte a las necesidades, puertas blindadas o puertas acorazadas.

A este remedio hay que añadir los escudos antirrobo, esenciales para proteger las cerraduras o bombines (cilindros) vías de acceso que a veces se pasan por alto.

Para añadir finalmente la posibilidad de proporcionar un sistema de seguridad domótica que tenga un control total, informando sobre posibles puertas o ventanas abiertas o la presencia de fallos de funcionamiento;

Hacer creer que alguien siempre está en casaLa simulación de la presencia de una persona en la casa permite desanimar a los intrusos desde el principio; esto se debe a que los que cometen robos y hurtos viven del oportunismo, aprovechando los momentos en que la casa está deshabitada.

Sugerir que hay alguien en la casa es un remedio que ha demostrado su eficacia. Algunos sistemas de vigilancia están diseñados específicamente para trabajar de esta manera. Si una persona se acerca demasiado o intenta colarse en áreas privadas, como el jardín, por ejemplo, se encienden las luces y esto estimula la fuga.

Otros remedios y formas de asegurarse de que la casa esté siempre habitada se encuentran en:

- No dejar que el correo y los anuncios se acumulen en el agujero, tal vez haciendo que lo vacíe un vecino;

- Establecer un sistema de luces interiores automáticas, preferiblemente alternadas para parecer más naturales y verdaderas;

- Dejar la radio o la televisión conectada a un encendido automático por horas o con conexión al teléfono para que puedan ser vistas u oídas desde fuera.

No dejar que la gente sepa cuando se va de vacaciones

Otro consejo, en una forma en la que siempre se estará protegido, es ser prudente y no dar demasiadas indicaciones en las redes sociales sobre vacaciones o experiencias vividas lejos del hogar. Hoy en día, incluso los ladrones están en Instagram, Facebook, etc., pueden enterarse de la ausencia de los dueños de un apartamento para entrar sin ser molestados.

Tal vez actuando inicialmente para estudiar cuáles son las defensas de la casa contra los asaltantes. Junto con este consejo, es aconsejable sugerir que, dentro de una comunidad de vecinos, o casas individuales muy cercanas entre sí, se establezca una colaboración con los vecinos para protegerse mutuamente.

Contratar un seguro de hogar...

El último consejo es contratar un seguro adecuado y hacer una lista de los objetos personales y de alto valor. Es el último recurso para evitar sufrir las consecuencias de un robo, tratando de remediar el hecho delictivo sin cargar demasiado con los efectos negativos y es la única manera de obtener un reembolso económico después de haber sufrido un robo.

Además, en caso de robo, un registro de los objetos de valor con detalles y fotografías de lo que tenía puede ser útil a la policía para encontrar y recuperar los bienes robados. Si los bienes robados nunca se recuperan, las fotografías y los recibos pueden ayudar a probar a la compañía de seguros que los bienes estaban realmente en la posesión de los propietarios robados. De este modo, aunque no sea posible compensar totalmente la sensación de frustración que surge de los bienes robados, se puede al menos tener derecho a una compensación económica.

Seguramente las acciones a tomar para aumentar la seguridad del hogar no terminan aquí y cada uno sabe cuál es el propio punto débil en el que invertir para no arriesgarse a tener visitas inesperadas sufriendo un robo o una ocupación.

Después de examinar cuáles son las acciones a poner en práctica para aumentar la protección del hogar, sólo se tiene que solicitar un presupuesto y un asesoramiento personalizado